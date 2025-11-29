Aumenta el boleto de colectivo en Ushuaia: sube de $800 a $1.280 incluso con subsidio municipal

El Municipio de Ushuaia anunció un nuevo incremento en el valor del boleto de colectivo, que pasará de $800 a $1.280, monto que ya incluye el subsidio municipal destinado a sostener parte del costo del transporte urbano.

Desde el Ejecutivo explicaron que esta actualización responde al esquema tarifario previamente acordado para el servicio, que busca “acomodar” el valor del pasaje a los costos reales de operación, cada vez más elevados debido a aumentos en combustible, repuestos, mantenimiento e insumos básicos.





La suba impactará de forma directa en los miles de vecinos que dependen del transporte público para trasladarse diariamente por la ciudad. Sin embargo, aún no se informó la fecha exacta en la que comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario.





El Municipio también deberá definir cómo quedará conformado el nuevo esquema de subsidios, particularmente para sectores que hoy cuentan con beneficios especiales: estudiantes, jubilados, trabajadores con tarifa social y personas en situación de vulnerabilidad.





El anuncio vuelve a encender el debate sobre el acceso al transporte público, especialmente en una ciudad que arrastra problemas de frecuencia, retrasos y quejas constantes por parte de los usuarios. A pesar del subsidio, el costo del servicio continúa en ascenso y la discusión sobre la calidad y eficiencia del sistema municipal vuelve a quedar en el centro de la escena.





