APOC Tierra del Fuego realiza elecciones de autoridades

APOC Tierra del Fuego celebra hoy sus elecciones de autoridades en el Radio Club Ushuaia, de 15 a 17 horas.

La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) de Tierra del Fuego lleva adelante este martes las elecciones para renovar sus autoridades. Los comicios se realizan de 15 a 17 horas en el Radio Club Ushuaia.
La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Seccional Tierra del Fuego, informó que este martes 18 de noviembre se celebran las elecciones para la renovación de autoridades, en el marco del cronograma electoral previamente oficializado.

Los comicios se desarrollan entre las 15 y las 17 horas, en las instalaciones del Radio Club Ushuaia, ubicado en Avenida Malvinas Argentinas 25. Desde la organización sindical destacaron que el proceso se realizará conforme a lo establecido en sus estatutos y con todas las garantías para asegurar una jornada transparente y participativa.

La conducción de APOC Tierra del Fuego reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y la democracia interna, convocando a todas las afiliadas y afiliados a acercarse y participar del acto eleccionario.

