Allanaron por un robo y hallaron 33 plantas de cannabis en Río Grande

Allanaron viviendas por un robo en Río Grande y hallaron 33 plantas de marihuana. Seis personas fueron notificadas y se dio intervención a la Justicia

Dos allanamientos realizados por la Policía Provincial en el marco de una investigación por robo terminaron con un hallazgo inesperado: 33 plantas de marihuana y una pistola de aire comprimido. El operativo se llevó a cabo en viviendas de las calles Perito Moreno al 900 y Karukinka al 600, donde además seis personas fueron notificadas de derechos y garantías.

Según se informó, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Norte y permitió secuestrar elementos de interés vinculados al robo investigado.

En la vivienda ubicada en Karukinka 694, los agentes encontraron una pistola de aire comprimido tipo réplica, además de las 33 plantas de cannabis, lo que derivó en la inmediata intervención de la Fiscalía Federal, por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Los identificados en el marco del operativo fueron: Miguel Corvalán (48), Nicolás Andrade Thompson (38), Silvia Miranda (49), Elías Corvalán (20), Martín Corvalán (24) y Juan Corvalán (20), todos notificados de sus derechos y garantías procesales.

as autoridades continúan con la investigación para determinar la vinculación de los implicados con el hecho delictivo que originó los allanamientos.

