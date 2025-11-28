Alarma sanitaria en Tierra del Fuego: los casos de sífilis aumentaron un 57% en un año

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó 308 casos de sífilis en Tierra del Fuego en las primeras 44 semanas del año, lo que representa un incremento del 57% en comparación con el mismo período de 2024. La cifra posiciona a la provincia entre las jurisdicciones con mayor aumento interanual, junto con Neuquén (110%) y Entre Ríos (72%).

Además, la tasa local —187,3 casos por cada 100 mil habitantes— ubica a Tierra del Fuego entre las más elevadas en relación con la población.

Afectación principal: jóvenes de 15 a 39 años





El informe detalla que el 76% de los contagios corresponde a personas de entre 15 y 39 años, el grupo etario más expuesto. En segundo lugar se encuentra la franja de 30 a 34 años, que presentó una tasa de 146,7 casos por 100 mil habitantes.





A partir de los 40 años se observa un descenso progresivo en las notificaciones, especialmente marcado en mujeres.









Recomendación sanitaria





Desde las autoridades de salud insistieron en la necesidad de usar preservativo en todas las relaciones sexuales, ya que constituye la herramienta más efectiva para prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).





Qué es la sífilis





La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales sin protección, sean vaginales, anales u orales. También puede transmitirse por vía transplacentaria o, en casos excepcionales, por transfusión sanguínea.





La enfermedad atraviesa distintos estadios clínicos (primaria, secundaria, latente y terciaria), con alta transmisibilidad en sus fases iniciales.