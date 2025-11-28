Alarma sanitaria en Tierra del Fuego: los casos de sífilis aumentaron un 57% en un año

Aumentan 57% los casos de sífilis en Tierra del Fuego: 308 contagios en 2025 y una de las tasas más altas del país. Salud refuerza medidas preventivas

El Sistema Nacional de Vigilancia confirmó 308 casos en lo que va de 2025. La provincia registra una de las tasas más altas del país, con un fuerte impacto en jóvenes de 15 a 39 años.
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó 308 casos de sífilis en Tierra del Fuego en las primeras 44 semanas del año, lo que representa un incremento del 57% en comparación con el mismo período de 2024. La cifra posiciona a la provincia entre las jurisdicciones con mayor aumento interanual, junto con Neuquén (110%) y Entre Ríos (72%).

Además, la tasa local —187,3 casos por cada 100 mil habitantes— ubica a Tierra del Fuego entre las más elevadas en relación con la población.
Afectación principal: jóvenes de 15 a 39 años

El informe detalla que el 76% de los contagios corresponde a personas de entre 15 y 39 años, el grupo etario más expuesto. En segundo lugar se encuentra la franja de 30 a 34 años, que presentó una tasa de 146,7 casos por 100 mil habitantes.

A partir de los 40 años se observa un descenso progresivo en las notificaciones, especialmente marcado en mujeres.

tierra del fuego la tercera provincia con mas crecimiento en aumentos de sifilis

Recomendación sanitaria

Desde las autoridades de salud insistieron en la necesidad de usar preservativo en todas las relaciones sexuales, ya que constituye la herramienta más efectiva para prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Qué es la sífilis

La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales sin protección, sean vaginales, anales u orales. También puede transmitirse por vía transplacentaria o, en casos excepcionales, por transfusión sanguínea.

La enfermedad atraviesa distintos estadios clínicos (primaria, secundaria, latente y terciaria), con alta transmisibilidad en sus fases iniciales.

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimonoviembre 28, 2025

    El comehermana no corre este peligro.

    ResponderBorrar
  2. Anónimonoviembre 28, 2025

    Esto pasa cuando se sexualiza a los jóvenes el libertinaje es pecado y el castigo del pecado del libertinaje son estas enfermedades de transmisión sexual

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

