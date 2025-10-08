(Vídeo) Usuarios denuncian que colectivos de Ushuaia no se detienen y obligan a esperar largas demoras

Vecinos reclaman que algunas unidades del transporte público pasan de largo, incluso con espacio disponible, o no abren las puertas pese a estar detenidas cerca de la parada. La frecuencia sigue siendo deficiente y los pasajeros se sienten desamparados.

Crece el malestar entre los usuarios del transporte público de colectivos en la ciudad, quienes denuncian que algunas unidades no se detienen en las paradas o, en otros casos, no abren las puertas aun cuando los pasajeros están esperando o el colectivo se encuentra detenido pocos metros más adelante.





“Nos ha pasado varias veces que el colectivo frena en el semáforo, pero no abre las puertas. Te ve, pero sigue de largo y tenés que esperar otro, que puede tardar 30 o 40 minutos”, relató una vecina a Crónicas Fueguinas





Las quejas se multiplican, donde los usuarios advierten que, pese a que hay lugar dentro de las unidades, muchos choferes deciden no levantar pasajeros fuera del punto exacto de la parada, aunque se trate de apenas unos metros de diferencia.





A esta situación se suma el problema crónico de la baja frecuencia, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana. “Si uno se pierde un colectivo, tiene que esperar muchísimo para el siguiente. Y si el que viene no para, quedás varado”, lamentó otro usuario habitual del servicio. Mientras tanto, los pasajeros continúan padeciendo un servicio que —según denuncian— “no solo llega tarde, sino que a veces ni siquiera se detiene”.



