(Vídeo) Usuarios denuncian que colectivos de Ushuaia no se detienen y obligan a esperar largas demoras

Usuarios de colectivos en Ushuaia denuncian que los choferes no paran y deben esperar mucho tiempo entre unidades, pese a haber lugar disponible.
Vecinos reclaman que algunas unidades del transporte público pasan de largo, incluso con espacio disponible, o no abren las puertas pese a estar detenidas cerca de la parada. La frecuencia sigue siendo deficiente y los pasajeros se sienten desamparados.
Crece el malestar entre los usuarios del transporte público de colectivos en la ciudad, quienes denuncian que algunas unidades no se detienen en las paradas o, en otros casos, no abren las puertas aun cuando los pasajeros están esperando o el colectivo se encuentra detenido pocos metros más adelante.
“Nos ha pasado varias veces que el colectivo frena en el semáforo, pero no abre las puertas. Te ve, pero sigue de largo y tenés que esperar otro, que puede tardar 30 o 40 minutos”, relató una vecina a Crónicas Fueguinas.
Las quejas se multiplican, donde los usuarios advierten que, pese a que hay lugar dentro de las unidades, muchos choferes deciden no levantar pasajeros fuera del punto exacto de la parada, aunque se trate de apenas unos metros de diferencia.
A esta situación se suma el problema crónico de la baja frecuencia, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana. “Si uno se pierde un colectivo, tiene que esperar muchísimo para el siguiente. Y si el que viene no para, quedás varado”, lamentó otro usuario habitual del servicio. Mientras tanto, los pasajeros continúan padeciendo un servicio que —según denuncian— “no solo llega tarde, sino que a veces ni siquiera se detiene”.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Que pongan las garitas que saco la empresa que abandono la obra de la entrada de ushuaiaResponderBorrar
es solo una sensacion diria vuotoResponderBorrar
El gobierno liberal ,criptoestafas narcotrafico,coimas me pregunto que más falta y estos supuestamente iban a ser mejores que los otros y parecen iguales están haciendo lo mismo, lo lamento pero ya ya no voto más porque siempre te venden una cosa y resulta ser lo mismo o peor me tiene las bolas llenas y lo que me da más bronca es que engañan y manipulan a los chicos para que los voten con recitales y discursos vaciosResponderBorrar
Ni cuando esperás bajo la lluvia. Si no estás en la parada exacta y que el chofer tenga ganas, te quedás mirándolo pasar empapadoResponderBorrar