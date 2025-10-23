(Vídeo) Orcas en el Canal Beagle: un espectacular avistamiento sorprendió a los fueguinos

0 0 23 octubre 2025 2025-10-23T02:16:00-03:00 Editar esta nota

Avistaron orcas en el Canal Beagle y el video se hizo viral. El espectáculo natural frente a Ushuaia sorprendió a locales y turistas.

Un usuario logró captar el momento exacto en que un grupo de orcas nadaba en las frías aguas del Canal Beagle, frente a Ushuaia. El video se volvió viral en cuestión de horas.
Un impresionante avistamiento de orcas en el Canal Beagle volvió a cautivar a los fueguinos y amantes de la naturaleza. El hecho fue registrado por el usuario Cheloburgos780 que compartió el vídeo en redes sociales, mostrando el paso majestuoso de estos gigantes marinos frente a las costas de Ushuaia, en un espectáculo tan inesperado como emocionante.

En las imágenes se observa cómo al menos tres orcas emergen a la superficie, desplazándose con calma entre las aguas del canal, mientras los presentes, sorprendidos, no pueden ocultar su asombro.

“¡Increíble! No todos los días se ve algo así tan cerca de la ciudad”, comentó el autor del video, que rápidamente se viralizó en grupos locales y páginas turísticas.

Un fenómeno natural que asombra cada temporada

Los avistamientos de orcas en el Beagle no son frecuentes, aunque suelen registrarse especialmente entre octubre y marzo, cuando las condiciones climáticas y la disponibilidad de alimento atraen a estos cetáceos hacia el extremo austral.

Las orcas, conocidas por su inteligencia y comportamiento social, forman parte de la rica biodiversidad marina del Fin del Mundo, junto a lobos marinos, delfines, ballenas y diversas especies de aves.

Redes encendidas por el video

El video del avistamiento alcanzó miles de reproducciones en pocas horas, con usuarios que expresaron su emoción y orgullo por la belleza natural fueguina.
“Qué privilegio vivir en un lugar así”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Esto es lo que hay que mostrar del sur, la verdadera maravilla de nuestra Tierra del Fuego”.

El Canal Beagle, un escenario único

El Canal Beagle, que separa Argentina y Chile en el extremo sur del continente, es uno de los puntos más atractivos para el turismo antártico y de naturaleza. Cada año miles de visitantes recorren sus aguas en embarcaciones que parten desde el puerto de Ushuaia, con la esperanza de presenciar escenas como esta.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2391,Interes General,3229,Internacionales,155,Locales,3824,Noticias Nacionales,1417,Policiale,6,Policiales,11421,Sociedad,5035,Tecno,77,Tendencias,145,Titulares,14655,Ultimas Noticias,13044,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Orcas en el Canal Beagle: un espectacular avistamiento sorprendió a los fueguinos
(Vídeo) Orcas en el Canal Beagle: un espectacular avistamiento sorprendió a los fueguinos
Avistaron orcas en el Canal Beagle y el video se hizo viral. El espectáculo natural frente a Ushuaia sorprendió a locales y turistas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUtVH3HYsZkJ7XlNYzG1VMM0c7KMe2JkWlJm5zBLxNud7quw3exTuIvtCIA-Ro6mp97Zm39C6aAFywUsMlRG3S0_XWat63Ozrc5nYQycNj9nKhiOEGzbELU1YzA3Aptw53e8L9pneUOBW-2WoIXBiyjRK1Il2NpuDBy1kuhtp7U2KUBiFucxsm/w640-h388/avistamiento%20de%20orcas%20en%20el%20canal%20de%20beagle%20filamdo.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUtVH3HYsZkJ7XlNYzG1VMM0c7KMe2JkWlJm5zBLxNud7quw3exTuIvtCIA-Ro6mp97Zm39C6aAFywUsMlRG3S0_XWat63Ozrc5nYQycNj9nKhiOEGzbELU1YzA3Aptw53e8L9pneUOBW-2WoIXBiyjRK1Il2NpuDBy1kuhtp7U2KUBiFucxsm/s72-w640-c-h388/avistamiento%20de%20orcas%20en%20el%20canal%20de%20beagle%20filamdo.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/video-orcas-en-el-canal-beagle-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/video-orcas-en-el-canal-beagle-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos