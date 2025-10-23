(Vídeo) Orcas en el Canal Beagle: un espectacular avistamiento sorprendió a los fueguinos

Un impresionante avistamiento de orcas en el Canal Beagle volvió a cautivar a los fueguinos y amantes de la naturaleza. El hecho fue registrado por el usuario Cheloburgos780 que compartió el vídeo en redes sociales, mostrando el paso majestuoso de estos gigantes marinos frente a las costas de Ushuaia, en un espectáculo tan inesperado como emocionante.

En las imágenes se observa cómo al menos tres orcas emergen a la superficie, desplazándose con calma entre las aguas del canal, mientras los presentes, sorprendidos, no pueden ocultar su asombro.





“¡Increíble! No todos los días se ve algo así tan cerca de la ciudad”, comentó el autor del video, que rápidamente se viralizó en grupos locales y páginas turísticas.



