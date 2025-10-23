(Vídeo) Orcas en el Canal Beagle: un espectacular avistamiento sorprendió a los fueguinos

Avistaron orcas en el Canal Beagle y el video se hizo viral. El espectáculo natural frente a Ushuaia sorprendió a locales y turistas.
Un impresionante avistamiento de orcas en el Canal Beagle volvió a cautivar a los fueguinos y amantes de la naturaleza. El hecho fue registrado por el usuario Cheloburgos780 que compartió el vídeo en redes sociales, mostrando el paso majestuoso de estos gigantes marinos frente a las costas de Ushuaia, en un espectáculo tan inesperado como emocionante.
En las imágenes se observa cómo al menos tres orcas emergen a la superficie, desplazándose con calma entre las aguas del canal, mientras los presentes, sorprendidos, no pueden ocultar su asombro.
“¡Increíble! No todos los días se ve algo así tan cerca de la ciudad”, comentó el autor del video, que rápidamente se viralizó en grupos locales y páginas turísticas.
Un fenómeno natural que asombra cada temporada
Los avistamientos de orcas en el Beagle no son frecuentes, aunque suelen registrarse especialmente entre octubre y marzo, cuando las condiciones climáticas y la disponibilidad de alimento atraen a estos cetáceos hacia el extremo austral.
Las orcas, conocidas por su inteligencia y comportamiento social, forman parte de la rica biodiversidad marina del Fin del Mundo, junto a lobos marinos, delfines, ballenas y diversas especies de aves.
Redes encendidas por el video
El video del avistamiento alcanzó miles de reproducciones en pocas horas, con usuarios que expresaron su emoción y orgullo por la belleza natural fueguina.
“Qué privilegio vivir en un lugar así”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Esto es lo que hay que mostrar del sur, la verdadera maravilla de nuestra Tierra del Fuego”.
El Canal Beagle, un escenario único
El Canal Beagle, que separa Argentina y Chile en el extremo sur del continente, es uno de los puntos más atractivos para el turismo antártico y de naturaleza. Cada año miles de visitantes recorren sus aguas en embarcaciones que parten desde el puerto de Ushuaia, con la esperanza de presenciar escenas como esta.
