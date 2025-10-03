(Vídeo) Guillermo Moreno en Ushuaia: “El peronismo gana en todo el país, no importan los candidatos”

Guillermo Moreno en Ushuaia: “El peronismo gana en todo el país, Milei se va y hay que buscarle una salida dentro de la ley y el orden”.

El referente nacional del PJ visitó Tierra del Fuego y afirmó que Milei es “producto de dos gobiernos que fueron un asco”. Además, aseguró que el peronismo se impondrá en las elecciones legislativas de octubre.
El dirigente justicialista Guillermo Moreno, ayer, cerró su recorrida por Tierra del Fuego con un encuentro con militantes en la capital fueguina, donde ratificó su apoyo a los candidatos de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante su visita, Moreno mantuvo reuniones con vecinos y excombatientes de Malvinas, además de actividades políticas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

Críticas a Milei y a los gobiernos anteriores

Fiel a su estilo frontal, Moreno apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo que el presidente Javier Milei “es el producto de dos gobiernos que fueron un asco, como los de Mauricio Macri y Alberto Fernández”.

“El problema es que siempre se puede estar un poco peor y vino este pibe”, lanzó el ex secretario de Comercio, al tiempo que advirtió: “El enojo de la gente es espontáneo, vos no podés maltratar al pueblo y el pueblo se da cuenta que Milei no lo quiere”.

Optimismo electoral

De cara a los próximos comicios, Moreno fue contundente: “El peronismo gana en todo el país, no importan los candidatos. El mundo hoy hace lo que siempre hizo el peronismo: defender el trabajo de los tuyos. Antes nos miraban raro, ahora nos dan la razón”.

Asimismo, sostuvo que “la verdad te ilumina con su inmensidad y te da fortaleza”, al remarcar que el movimiento justicialista volverá a ofrecer “una alternativa extraordinaria”.

“Milei se va”

En el tramo final de su discurso, Moreno aseguró que “ya se sabe que Milei se va” y planteó que la salida debe darse “dentro de la ley y el orden”. “Todos te dicen que está chapita y sabemos que se termina. Cuando sabés que se termina el sufrimiento, te cambia el espíritu”, sentenció el referente peronista.

