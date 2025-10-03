(Vídeo) Guillermo Moreno en Ushuaia: “El peronismo gana en todo el país, no importan los candidatos”

El dirigente justicialista Guillermo Moreno, ayer, cerró su recorrida por Tierra del Fuego con un encuentro con militantes en la capital fueguina, donde ratificó su apoyo a los candidatos de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante su visita, Moreno mantuvo reuniones con vecinos y excombatientes de Malvinas, además de actividades políticas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.





Críticas a Milei y a los gobiernos anteriores





Fiel a su estilo frontal, Moreno apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo que el presidente Javier Milei “es el producto de dos gobiernos que fueron un asco, como los de Mauricio Macri y Alberto Fernández”.





“El problema es que siempre se puede estar un poco peor y vino este pibe”, lanzó el ex secretario de Comercio, al tiempo que advirtió: “El enojo de la gente es espontáneo, vos no podés maltratar al pueblo y el pueblo se da cuenta que Milei no lo quiere”.