(Vídeo) Guillermo Moreno en Ushuaia: “El peronismo gana en todo el país, no importan los candidatos”

Guillermo Moreno en Ushuaia: “El peronismo gana en todo el país, Milei se va y hay que buscarle una salida dentro de la ley y el orden”.
El dirigente justicialista Guillermo Moreno, ayer, cerró su recorrida por Tierra del Fuego con un encuentro con militantes en la capital fueguina, donde ratificó su apoyo a los candidatos de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Durante su visita, Moreno mantuvo reuniones con vecinos y excombatientes de Malvinas, además de actividades políticas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
Críticas a Milei y a los gobiernos anteriores
Fiel a su estilo frontal, Moreno apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo que el presidente Javier Milei “es el producto de dos gobiernos que fueron un asco, como los de Mauricio Macri y Alberto Fernández”.
“El problema es que siempre se puede estar un poco peor y vino este pibe”, lanzó el ex secretario de Comercio, al tiempo que advirtió: “El enojo de la gente es espontáneo, vos no podés maltratar al pueblo y el pueblo se da cuenta que Milei no lo quiere”.
Optimismo electoral
De cara a los próximos comicios, Moreno fue contundente: “El peronismo gana en todo el país, no importan los candidatos. El mundo hoy hace lo que siempre hizo el peronismo: defender el trabajo de los tuyos. Antes nos miraban raro, ahora nos dan la razón”.
Asimismo, sostuvo que “la verdad te ilumina con su inmensidad y te da fortaleza”, al remarcar que el movimiento justicialista volverá a ofrecer “una alternativa extraordinaria”.
“Milei se va”
En el tramo final de su discurso, Moreno aseguró que “ya se sabe que Milei se va” y planteó que la salida debe darse “dentro de la ley y el orden”. “Todos te dicen que está chapita y sabemos que se termina. Cuando sabés que se termina el sufrimiento, te cambia el espíritu”, sentenció el referente peronista.
