(Vídeo) Camioneta de la Policía Federal perdió una rueda en plena calle

El episodio despertó numerosas críticas en redes sociales y en la propia comunidad, donde los vecinos aseguran que no es la primera vez que se observan móviles circulando en condiciones precarias. “Se los ve de noche sin balizas, con luces quemadas o casi sin visibilidad”, relataron, señalando especialmente sectores como la avenida Maipú y la zona de la Laguna del Diablo.





Otro vecino remarcó: “Ni siquiera se ve a los policías porque los uniformes son muy oscuros y no usan chalecos reflectantes”.

Las quejas apuntan directamente al falta de control y mantenimiento de los vehículos oficiales. “Ellos nos controlan a nosotros, pero ¿quién controla que sus móviles estén en condiciones?”, cuestionó un ciudadano, al tiempo que denunció que los patrulleros no cuentan con herramientas básicas como gato hidráulico o rueda de auxilio.



