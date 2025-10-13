(Vídeo) Camioneta de la Policía Federal perdió una rueda en plena calle

Una camioneta de la Policía Federal perdió una rueda en Ushuaia. Vecinos denuncian falta de mantenimiento y móviles en mal estado.

El incidente ocurrió en Ushuaia cuando una camioneta de la Policía Federal perdió una rueda mientras circulaba. Vecinos cuestionaron la falta de mantenimiento y la precariedad de los patrulleros, señalando que el hecho pudo haber terminado en tragedia.
La mañana de este lunes dejó una postal tan insólita como alarmante: una camioneta de la Policía Federal Argentina perdió una rueda en plena vía pública, obligando a los agentes a detenerse sobre el costado del camino. Aunque el incidente no provocó heridos, expuso el preocupante deterioro de los móviles oficiales y la falta de mantenimiento en una fuerza que debería garantizar la seguridad de los fueguinos.

Vecinos que presenciaron el episodio se acercaron para brindar ayuda a los efectivos y expresaron su sorpresa ante la ausencia de otro patrullero que acudiera en auxilio. “Por suerte pudieron frenar, porque si no la suerte podía haber sido otra”, comentó uno de los testigos del hecho.

El episodio despertó numerosas críticas en redes sociales y en la propia comunidad, donde los vecinos aseguran que no es la primera vez que se observan móviles circulando en condiciones precarias. “Se los ve de noche sin balizas, con luces quemadas o casi sin visibilidad”, relataron, señalando especialmente sectores como la avenida Maipú y la zona de la Laguna del Diablo.

Otro vecino remarcó: “Ni siquiera se ve a los policías porque los uniformes son muy oscuros y no usan chalecos reflectantes”.
Las quejas apuntan directamente al falta de control y mantenimiento de los vehículos oficiales. “Ellos nos controlan a nosotros, pero ¿quién controla que sus móviles estén en condiciones?”, cuestionó un ciudadano, al tiempo que denunció que los patrulleros no cuentan con herramientas básicas como gato hidráulico o rueda de auxilio.

