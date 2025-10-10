(Vídeo) Caballos sueltos generaron peligro en el acceso al Hotel Arakur en Ushuaia

Caballos sueltos en la rotonda de ingreso al Hotel Arakur obligaron a detener el tránsito en Ushuaia. Piden extrema precaución al circular.

Varios caballos aparecieron sueltos sobre la calzada en la rotonda de ingreso al Hotel Arakur, obligando a detener el tránsito y extremar precauciones en la zona.
Momentos de tensión se vivieron este viernes en Ushuaia, cuando un grupo de caballos sueltos fue visto en la rotonda de ingreso al camino que conduce al Hotel Arakur. La presencia de los animales en plena vía obligó a los conductores a detener la marcha y circular con extrema precaución para evitar accidentes.

Testigos registraron imágenes y videos del hecho, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo los equinos se desplazaban por la calzada sin control.

Afortunadamente, no se registraron incidentes ni personas lesionadas, aunque la situación generó preocupación por la falta de control animal en zonas de tránsito intenso y turístico.

  Anónimooctubre 10, 2025

    Llama a la policía corneta, deja de grabar para hacer puterio

