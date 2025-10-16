Vecinos denuncian nuevamente malos tratos a perros en Ushuaia y piden acción del Municipio

Vecinos de distintos barrios de Ushuaia volvieron a denunciar malos tratos hacia animales, ante la falta de intervención del área de Zoonosis y del Municipio.

En uno de los casos, se expuso públicamente la situación de un perro que permanece con un bozal improvisado y una correa tan corta que le impide comer o tomar agua.





La escena ya había sido denunciada tiempo atrás, incluso difundida en redes sociales y medios locales, sin que ningún inspector municipal ni personal de Zoonosis se acercara al lugar para constatar el hecho o verificar las condiciones del animal. Lo único que cambio, es la correo con la que se improvisa el collar, este caso esta afectando a un canino del Barrio Pipo, para ser más exactos en calle Río Remolinos al 1500.





Por otro lado, vecinos de la calle Ruiz Galán al 500, también alertaron sobre un canino en evidente estado de desnutrición, por lo que solicitaron la intervención urgente del área de Zoonosis Municipal para evaluar su estado sanitario y adoptar medidas de protección.





Las denuncias por abandono y maltrato animal en Ushuaia se han multiplicado durante los últimos meses, a pesar de que la ley nacional y las ordenanzas locales establecen la obligación de intervenir ante cualquier indicio de crueldad animal por partes de autoridades competentes.