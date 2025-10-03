Ushuaia relanza BiciUshuaia: segunda temporada de bicicletas eléctricas

03 octubre 2025

Ushuaia relanza BiciUshuaia: el sábado 4/10 inicia la segunda temporada de bicicletas eléctricas con actividades, pruebas y bicicleteada.

El Municipio presentó la nueva edición de BiciUshuaia, un programa que promueve la movilidad sustentable y el deporte. El lanzamiento será el sábado 4 de octubre en el Paseo de las Rosas.
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), confirmó el lanzamiento de la segunda temporada de bicicletas eléctricas BiciUshuaia, que tendrá lugar el sábado 4 de octubre a las 14 horas en el Paseo de las Rosas.

Durante la jornada de presentación se ofrecerán pruebas gratuitas de bicicletas eléctricas con préstamo de cascos para mayores de 16 años, además de juegos y actividades recreativas para niños y una bicicleteada comunitaria abierta a toda la ciudad.

Las bicicletas eléctricas acercan a los vecinos a un estilo de vida más saludable y sostenible, y al mismo tiempo aportan valor al turismo local, ofreciendo una experiencia distinta para recorrer la ciudad”.

El servicio de movilidad estará disponible a partir del sábado 4 de octubre, desde las 12 horas, en las estaciones ubicadas en Plaza Belgrano, Bar Yámana y bicisenda Pensar Malvinas (frente a la rotonda del Polivalente de Artes).

