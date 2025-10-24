Una camioneta volcó sobre la vereda tras un fuerte choque en la zona sur

Se repite la postal preocupante en las calles de Río Grande: una Renault Duster terminó volcada sobre la vereda luego de una fuerte colisión con un Ford Fiesta en El Alambrador al 100, en la zona sur de la ciudad.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta se subió a la vereda y quedó apoyada sobre uno de sus laterales. En el interior viajaban dos mujeres, quienes resultaron lesionadas y fueron asistidas por personal sanitario para luego ser derivadas al Hospital Regional Río Grande, donde permanecen en observación.





El otro vehículo involucrado, un Ford Fiesta blanco, era conducido por un hombre mayor de edad que habría resultado sin lesiones de consideración. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Cuarta, Bomberos y personal de la División Policía Científica, quienes realizaron pericias para intentar determinar la mecánica del siniestro.





Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la alta velocidad y la falta de controles en la zona, donde aseguran que los accidentes son recurrentes. “Todos los fines de semana tenemos choques. Nadie controla nada”, reclamaron a Crónicas Fueguinas.