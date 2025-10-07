Trabajadores de Camuzzi realizan paro nacional y movilización: afectará la atención en Ushuaia y Río Grande

Tierra del Fuego.– Los trabajadores de Camuzzi Gas del Sur S.R.L. comenzaron hoy, martes 7 de octubre jornada nacional de paro y movilización, en reclamo de una urgente actualización salarial y la revisión del convenio colectivo de trabajo.

La medida afectará la atención al público en las oficinas de Ushuaia (Magallanes 229) y Río Grande (San Martín 874), que permanecieron cerradas durante toda la jornada, garantizando únicamente la atención de emergencias domiciliarias.





Los empleados explicaron que la decisión se tomó tras meses de reclamos infructuosos: “Luego de realizar asambleas permanentes y quites de colaboración, y ante los oídos sordos de la empresa Camuzzi, terminamos en esta medida de fuerza”, expresaron trabajadores en diálogo con medios nacionales.





La protesta se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, se paro a las 9 hs, de la mañana, los manifestantes se concentraron frente a la sede central del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), en Buenos Aires, para visibilizar el reclamo. También, se realizarán movilizaciones en todas las sedes provinciales del país, incluida Tierra del Fuego.





Los trabajadores denuncian que la empresa no actualiza el convenio colectivo, mantiene uno de los porcentajes de antigüedad más bajos de la Patagonia y se niega a negociar mejoras: “Camuzzi tuvo una ganancia neta de más de 13.000 millones de pesos, están al día con sus proveedores y manejan las tarifas, pero al personal no se le actualiza el sueldo”, advirtieron los voceros sindicales.





El conflicto lleva varios meses sin resolución, y según los sindicatos, refleja la falta de voluntad de la compañía para acompañar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. La jornada de protesta coincide con las audiencias públicas del ENARGAS, donde se evaluará la prórroga de la concesión de Camuzzi en distintas regiones del país, lo que agrega tensión al conflicto.





Delegaciones sindicales de distintas provincias acompañarán la medida en una muestra de unidad gremial frente a una de las distribuidoras de gas más grandes del país.