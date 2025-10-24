STJ da marcha atrás: suspenden el polémico aumento judicial que beneficiaba a jerárquicos

STJ suspendió el polémico aumento del 20% solo para jerárquicos en el Poder Judicial. Gremios denuncian desigualdad y siguen en alerta.

Tras el fuerte rechazo gremial y un paro de 48 horas, el Superior Tribunal de Justicia frenó la acordada que otorgaba un aumento del 20% a cargos jerárquicos, mientras la mayoría del personal apenas recibiría un 2,5%. Sindicatos denuncian privilegios y desigualdad salarial dentro del Poder Judicial fueguino.
Una decisión que estalló en el Poder Judicial

En medio de un clima de tensión creciente, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió suspender los efectos de la Acordada 236/2025, la misma que otorgaba un aumento exclusivamente beneficioso para la cúpula judicial.

La polémica medida había establecido:

✅ 20% de incremento para direcciones y cargos jerárquicos
❌ Solo 2,5% para la gran mayoría de los trabajadores

Una brecha salarial que desató la indignación del sector y un paro de 48 horas convocado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN).
Reacción gremial y presión interna

Distintas agrupaciones como la UEJN, el Sindicato de Empleados de Justicia provincial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios habían rechazado el aumento selectivo por considerarlo una decisión discrecional, desigual y sin justificación técnica.

La tensión fue tal que el STJ —integrado por María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik, Ernesto Adrián Löffler y Edith Miriam Cristiano— decidió dar marcha atrás y “profundizar el análisis” en la mesa de negociación.

Críticas a los privilegios: La distribución del aumento dejó al descubierto lo que los gremios denuncian hace tiempo:
  • Privilegios para la cúpula
  • Ajuste para los de abajo
“No puede haber justicia cuando se manejan los sueldos con injusticia puertas adentro”, señalaron representantes gremiales.
Qué pasará ahora

Mientras el STJ intenta calmar los ánimos, los trabajadores judiciales anticipan que seguirán en estado de alerta hasta que se garantice una recomposición salarial equitativa.

  1. Anónimooctubre 24, 2025

    La verdad q en esta Loffler dio el ejemplo, el unico que no acepto este negociado para algunos.
    en otras cosas no coincido en nada, pero esta vez, bien por el !

