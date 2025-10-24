STJ da marcha atrás: suspenden el polémico aumento judicial que beneficiaba a jerárquicos

Tras el fuerte rechazo gremial y un paro de 48 horas, el Superior Tribunal de Justicia frenó la acordada que otorgaba un aumento del 20% a cargos jerárquicos, mientras la mayoría del personal apenas recibiría un 2,5%. Sindicatos denuncian privilegios y desigualdad salarial dentro del Poder Judicial fueguino.

Una decisión que estalló en el Poder Judicial





En medio de un clima de tensión creciente, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió suspender los efectos de la Acordada 236/2025, la misma que otorgaba un aumento exclusivamente beneficioso para la cúpula judicial.





La polémica medida había establecido:





✅ 20% de incremento para direcciones y cargos jerárquicos

❌ Solo 2,5% para la gran mayoría de los trabajadores





Una brecha salarial que desató la indignación del sector y un paro de 48 horas convocado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN).

Reacción gremial y presión interna





Distintas agrupaciones como la UEJN, el Sindicato de Empleados de Justicia provincial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios habían rechazado el aumento selectivo por considerarlo una decisión discrecional, desigual y sin justificación técnica.





La tensión fue tal que el STJ —integrado por María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik, Ernesto Adrián Löffler y Edith Miriam Cristiano— decidió dar marcha atrás y “profundizar el análisis” en la mesa de negociación.



