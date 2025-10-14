Serían más de 26 las orcas varadas en la bahía San Sebastián

Un equipo de biólogas del CONICET-CADIC investiga el varamiento masivo de orcas (Orcinus orca) ocurrido en la bahía San Sebastián, donde ya se contabilizan más de 26 ejemplares del raro ecotipo D, un tipo de orca poco estudiado y con escasos registros a nivel mundial.

Las especialistas del Laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA) realizaron necropsias a dos ejemplares hallados inicialmente y trabajan en la recuperación de los esqueletos para su análisis científico. El evento —por la cantidad de animales involucrados— es considerado el tercero más grande del mundo para esta variedad y el primero registrado en la costa atlántica de Tierra del Fuego.





Según detallaron desde el CONICET-CADIC, las orcas no presentaban signos de colisiones con embarcaciones ni marcas de redes o cabos de pesca, lo que descarta, por el momento, la intervención humana. El estado de descomposición sugiere que todos los ejemplares habrían varado de manera simultánea.





Semanas después del hallazgo inicial, guardaparques provinciales localizaron más individuos varados en un sector de difícil acceso, al norte de la bahía, que también fueron identificados como orcas del ecotipo D.





Los investigadores remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para evitar la manipulación o alteración de los cuerpos en la playa, ya que cada ejemplar constituye una valiosa fuente de información sobre esta especie.