Se agrava la situación en el Centro Integral Provincial “Amanda Beban” de Ushuaia, sin servicio de comedor

La situación en el Centro Integral Provincial “Amanda Beban”, ubicado sobre calle Gobernador Paz, continúa agravándose debido a la falta de personal, el deterioro del edificio y la suspensión del servicio de comedor. Las trabajadoras del espacio advirtieron que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano, no ha dado respuestas concretas a los reclamos que se sostienen desde hace más de cinco meses.

“Tenemos dos o tres compañeras que están prestando servicios al mínimo de niños en otros jardines. Llevamos ya cinco meses y medio sin respuesta alguna. Es una dejadez total”, expresó con indignación Claudia Barreto, trabajadora del centro, en declaraciones radiales a FM Monumental.





Barreto relató que el comedor dejó de funcionar tras la jubilación del personal de cocina, situación que fue advertida oportunamente al Ejecutivo. “Esto ya se lo dijimos tanto a la ministra como al secretario. Hoy no se cuenta con servicio de comedor y no hubo respuesta alguna desde el Gobierno”, señaló.





La trabajadora explicó que en un intento por paliar la crisis, durante una semana se trajeron viandas de otra institución, pero luego esa ayuda se suspendió. “A partir de ayer, los chicos se retiran a las 12 del mediodía porque no se puede brindar el servicio de comedor. Las familias no pueden sostener la vianda diaria con la situación económica que atraviesan”, lamentó.





Además, Barreto denunció la ausencia de las principales autoridades al momento de buscar soluciones: “Fuimos a Güiraldes y la ministra Chapperon estaba de vacaciones. El secretario Mariano Ponce, también. El director general, igual. Cuando hablamos con la ministra en mayo, nos dijo que la solución no dependía de ella”.





“Es una vergüenza que estemos cobrando 35 mil pesos de adicional con la responsabilidad que llevamos, teniendo a los niños a nuestro cargo. El Gobierno debería garantizar el personal suficiente y las condiciones edilicias mínimas para que el centro funcione”, remarcó.





Finalmente, Barreto cuestionó si la intención del Gobierno es cerrar los centros infantiles, como ya ocurrió en Río Grande: “El centro infantil de Río Grande lleva dos años cerrado con la excusa de que iba a ser refaccionado. Las compañeras fueron desparramadas en otras áreas y las familias quedaron sin atención. Esto parece ir en el mismo camino: una dejadez total”.