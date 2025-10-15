Se agrava la situación en el Centro Integral Provincial “Amanda Beban” de Ushuaia, sin servicio de comedor

0 0 15 octubre 2025 2025-10-15T00:34:00-03:00 Editar esta nota

Grave crisis en el Centro “Amanda Beban” de Ushuaia: sin comedor, sin personal y sin respuestas del Gobierno provincial.

Trabajadoras del Centro Provincial Integrado “Amanda Beban” denunciaron que hace más de cinco meses no reciben respuestas del Gobierno. La falta de personal y el deterioro edilicio profundizan la crisis.
La situación en el Centro Integral Provincial “Amanda Beban”, ubicado sobre calle Gobernador Paz, continúa agravándose debido a la falta de personal, el deterioro del edificio y la suspensión del servicio de comedor. Las trabajadoras del espacio advirtieron que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano, no ha dado respuestas concretas a los reclamos que se sostienen desde hace más de cinco meses.

“Tenemos dos o tres compañeras que están prestando servicios al mínimo de niños en otros jardines. Llevamos ya cinco meses y medio sin respuesta alguna. Es una dejadez total”, expresó con indignación Claudia Barreto, trabajadora del centro, en declaraciones radiales a FM Monumental.

Barreto relató que el comedor dejó de funcionar tras la jubilación del personal de cocina, situación que fue advertida oportunamente al Ejecutivo. “Esto ya se lo dijimos tanto a la ministra como al secretario. Hoy no se cuenta con servicio de comedor y no hubo respuesta alguna desde el Gobierno”, señaló.

La trabajadora explicó que en un intento por paliar la crisis, durante una semana se trajeron viandas de otra institución, pero luego esa ayuda se suspendió. “A partir de ayer, los chicos se retiran a las 12 del mediodía porque no se puede brindar el servicio de comedor. Las familias no pueden sostener la vianda diaria con la situación económica que atraviesan”, lamentó.

Además, Barreto denunció la ausencia de las principales autoridades al momento de buscar soluciones: “Fuimos a Güiraldes y la ministra Chapperon estaba de vacaciones. El secretario Mariano Ponce, también. El director general, igual. Cuando hablamos con la ministra en mayo, nos dijo que la solución no dependía de ella”.

“Es una vergüenza que estemos cobrando 35 mil pesos de adicional con la responsabilidad que llevamos, teniendo a los niños a nuestro cargo. El Gobierno debería garantizar el personal suficiente y las condiciones edilicias mínimas para que el centro funcione”, remarcó.

Finalmente, Barreto cuestionó si la intención del Gobierno es cerrar los centros infantiles, como ya ocurrió en Río Grande: “El centro infantil de Río Grande lleva dos años cerrado con la excusa de que iba a ser refaccionado. Las compañeras fueron desparramadas en otras áreas y las familias quedaron sin atención. Esto parece ir en el mismo camino: una dejadez total”.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,87,Interes,2384,Interes General,3218,Internacionales,155,Locales,3780,Noticias Nacionales,1413,Policiale,6,Policiales,11412,Sociedad,5014,Tecno,77,Tendencias,142,Titulares,14608,Ultimas Noticias,12997,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Se agrava la situación en el Centro Integral Provincial “Amanda Beban” de Ushuaia, sin servicio de comedor
Se agrava la situación en el Centro Integral Provincial “Amanda Beban” de Ushuaia, sin servicio de comedor
Grave crisis en el Centro “Amanda Beban” de Ushuaia: sin comedor, sin personal y sin respuestas del Gobierno provincial.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-cnMJNB16bJ2n20LJZlmqAhfwLstP4_0aQ1Cyqon4aX-uta5V6-hcKTdwfAp12iXuWmLlrX8vRmRzfTm_vaeOFXQNapXR1Q7mGyKPJBw5VN7FND0i-17Ik37P9MQxOoTfWOuREdftjp-uDrbDVFJiK-2QeegjJgnpHmdWQV2dhfyjVX4ulxEX/w640-h384/centro%20amanda%20beban%20rclama%20mejoras%20por%20los%20problemas%20edilicios.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-cnMJNB16bJ2n20LJZlmqAhfwLstP4_0aQ1Cyqon4aX-uta5V6-hcKTdwfAp12iXuWmLlrX8vRmRzfTm_vaeOFXQNapXR1Q7mGyKPJBw5VN7FND0i-17Ik37P9MQxOoTfWOuREdftjp-uDrbDVFJiK-2QeegjJgnpHmdWQV2dhfyjVX4ulxEX/s72-w640-c-h384/centro%20amanda%20beban%20rclama%20mejoras%20por%20los%20problemas%20edilicios.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/se-agrava-la-situacion-en-el-centro.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/se-agrava-la-situacion-en-el-centro.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos