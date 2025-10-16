Rescataron a una turista lesionada en el sendero Laguna Esmeralda

USHUAIA.– En horas de la tarde de este jueves, personal del Grupo Especializado de Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 44 “Ushuaia” de Gendarmería Nacional, participó de un operativo de rescate y evacuación en el reconocido sendero Laguna Esmeralda, tras el accidente de una turista de 45 años que sufrió una lesión mientras realizaba una caminata por el lugar

El aviso fue recibido por la Comisión de Auxilio Ushuaia, que informó sobre la presencia de la mujer con una lesión en el tobillo izquierdo, a unos 800 metros de la laguna, imposibilitada de continuar por sus propios medios.





De inmediato, los rescatistas de Gendarmería, junto con las demás instituciones que integran la Comisión de Auxilio, se desplazaron hacia el punto indicado y brindaron asistencia médica primaria en el lugar.





Posteriormente, mediante el uso de una camilla especial, realizaron su traslado seguro hasta la base operativa montada en el inicio del sendero. Allí fue atendida por personal del servicio de emergencias médicas y luego derivada al Hospital Regional Ushuaia para la realización de estudios complementarios.





Desde Gendarmería Nacional destacaron la rápida respuesta y la coordinación precisa entre los distintos equipos que participaron del operativo, lo que permitió una evacuación “eficiente y segura”.





El sendero de Laguna Esmeralda, uno de los más visitados por turistas y residentes, suele registrar incidentes durante la temporada alta, especialmente por las condiciones del terreno y la falta de equipamiento adecuado por parte de algunos excursionistas.



