Pesar en Ushuaia por el fallecimiento de la antigua pobladora María “Tana” Pontoni

Pontoni llegó al Fin del Mundo cuando tenía apenas 8 años, a bordo del Giovanna Costa, junto a su madre y su hermana. Su vida quedó marcada por el esfuerzo, la memoria y el compromiso con la historia de la inmigración italiana en Tierra del Fuego.

Desde la Sociedad Italiana de Ushuaia expresaron su pesar: “Con enorme tristeza nos toca despedir hoy a María Pontoni, piedra fundamental en la historia de nuestra Sociedad Italiana y de nuestra ciudad. Fue una gran trabajadora en defensa de los derechos de los adultos mayores y una incansable promotora de la memoria de nuestros antepasados”.





El Centro de Jubilados Koiuska también manifestó su acompañamiento: “Rogamos por el eterno descanso de María Pontoni y acompañamos a sus familiares en su dolor”.





Hace poco más de un mes, Pontoni había presentado su libro “Memorias de una Tana en Ushuaia”, escrito durante la pandemia, donde relató su llegada desde Italia y los primeros años de los inmigrantes en el extremo sur del país. La obra coincidió con el 75° aniversario de la llegada de los italianos al Fin del Mundo, una fecha que la propia Pontoni contribuyó a mantener viva en la memoria colectiva.





La partida de María Pontoni deja un vacío en la historia y en el corazón de quienes conocieron su calidez, su compromiso y su amor por Ushuaia.