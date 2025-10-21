Paro universitario nacional: docentes y estudiantes protestan por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento

Docentes y estudiantes realizan un paro nacional por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes y nodocentes de universidades públicas de todo el país lanzaron un paro de 24 horas y una jornada de protesta para exigir al Gobierno que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y vetada por Milei.
La educación superior pública de la Argentina se encuentra nuevamente en pie de lucha. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció una serie de medidas de fuerza a nivel nacional ante la demora del Gobierno de Javier Milei en promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada por ambas cámaras del Congreso y con el veto presidencial rechazado por amplia mayoría.

El reclamo incluye una jornada de protesta este martes 21 de octubre y un paro nacional de 24 horas el miércoles 22, que afectará el dictado de clases en la mayoría de las universidades públicas del país. Algunas instituciones, como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), confirmaron que no habrá actividad académica ni administrativa durante ambas jornadas.

“La dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar”, afirmó Ricardo Mozzi, secretario general de FAGDUT, el gremio de docentes de la UTN. “Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y además rechazaron su veto. ¿Qué más quieren?”, expresó el dirigente, quien recordó que más de la mitad de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza.

Mozzi también apuntó directamente al presidente Javier Milei: “Mientras el Presidente sigue concentrado en tomar deuda en dólares para negocios de unos pocos, el sistema universitario se está desfinanciando. El Gobierno debe entender que sin presupuesto no hay universidad pública posible”, advirtió.

Desde la UBA, los gremios APUBA (no docentes) y AGDUBA (docentes) confirmaron su adhesión total a las medidas de fuerza. “Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario en el Boletín Oficial y dar cumplimiento a la misma, los trabajadores de las universidades nacionales realizamos un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo”, informaron en un comunicado.

Las organizaciones adelantaron que iniciarán acciones legales junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, con el fin de exigir la plena aplicación efectiva de la ley, en caso de que el Ejecutivo mantenga su postura de silencio.

En paralelo, estudiantes y organizaciones sociales convocaron a una manifestación frente a la Plaza de Mayo para acompañar el reclamo y visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional.

En qué consiste la Ley de Financiamiento Universitario.  La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada con un amplio consenso político tras el veto presidencial y establece un marco presupuestario integral para fortalecer el sistema educativo superior. La norma dispone:
  • Reapertura de paritarias para docentes y nodocentes, paralizadas desde octubre de 2024.
  • Actualización de fondos para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y desarrollo científico.
  • Creación de un fondo de $10.000 millones, con actualización anual por inflación (IPC), destinado a incentivar el ingreso en carreras estratégicas para el país.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la aplicación de la ley representaría un impacto fiscal del 0,23% del PBI, equivalente a unos $1,96 billones.

En la misma sesión en la que se aprobó esta norma, el Senado también rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan, que contempla recursos por más de $133.000 millones para recomponer salarios y equipamientos del sistema de salud infantil.

Mientras tanto, el Ejecutivo nacional mantiene su postura de silencio y no promulgó la ley en el Boletín Oficial, pese a que los plazos legales vencen este lunes. Desde los gremios universitarios advirtieron que, de continuar el incumplimiento, las medidas de fuerza se intensificarán.

“Si el Gobierno no cumple con una ley votada por el Congreso, está incumpliendo la Constitución”, advirtió Mozzi. “Las universidades públicas no se venden, se defienden”, concluyó el dirigente.

  1. Anónimooctubre 21, 2025

    Con tal de no trabajar los docentes y no tener clases los alumnos, les viene bien cualquier cosa para parar.... deberían devolver dinero al estado que tanto aman por cada día que paren... porque la educación es pública y no pagan, pero nosotros los contribuyentes SI pagamos para que estudien.
    PERONCHOKICILLOMASSIKIRCHNERISTAS HACIENDO LIO Y TEATRO DE VICTIMAS ANTES DE UNA ELECCION, nada nuevo

  2. Anónimooctubre 21, 2025

    bien ahi, sigamos generando brutos y vagos. Para que esforzarse y laburar, en este pais no tiene sentido. Ya lo dijo el gran Alberto. Nosotros los peronistas no creemos en el merito. Todo dicho a comerla

  3. Anónimooctubre 21, 2025

    Tranquilos chicos. Que. VUOTO y URQUIZA ya trabajan en una ley para desfinanciar de nuevo a puertos y financiar la universidad.
    La tienen re clara. No afecta la transferencia de puertos de nacion a provincia.
    La sesion para aprobar el proyecto sera el proximo feriado.

