Paro universitario nacional: docentes y estudiantes protestan por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento

La educación superior pública de la Argentina se encuentra nuevamente en pie de lucha. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció una serie de medidas de fuerza a nivel nacional ante la demora del Gobierno de Javier Milei en promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada por ambas cámaras del Congreso y con el veto presidencial rechazado por amplia mayoría.

El reclamo incluye una jornada de protesta este martes 21 de octubre y un paro nacional de 24 horas el miércoles 22, que afectará el dictado de clases en la mayoría de las universidades públicas del país. Algunas instituciones, como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), confirmaron que no habrá actividad académica ni administrativa durante ambas jornadas.





“La dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar”, afirmó Ricardo Mozzi, secretario general de FAGDUT, el gremio de docentes de la UTN. “Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y además rechazaron su veto. ¿Qué más quieren?”, expresó el dirigente, quien recordó que más de la mitad de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza.





Mozzi también apuntó directamente al presidente Javier Milei: “Mientras el Presidente sigue concentrado en tomar deuda en dólares para negocios de unos pocos, el sistema universitario se está desfinanciando. El Gobierno debe entender que sin presupuesto no hay universidad pública posible”, advirtió.





Desde la UBA, los gremios APUBA (no docentes) y AGDUBA (docentes) confirmaron su adhesión total a las medidas de fuerza. “Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario en el Boletín Oficial y dar cumplimiento a la misma, los trabajadores de las universidades nacionales realizamos un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo”, informaron en un comunicado.





Las organizaciones adelantaron que iniciarán acciones legales junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, con el fin de exigir la plena aplicación efectiva de la ley, en caso de que el Ejecutivo mantenga su postura de silencio.





En paralelo, estudiantes y organizaciones sociales convocaron a una manifestación frente a la Plaza de Mayo para acompañar el reclamo y visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional.



