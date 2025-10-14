Padres autoconvocados reclamaron frente a Casa de Gobierno por la pérdida de clases en Tierra del Fuego

1 0 14 octubre 2025 2025-10-14T09:28:00-03:00 Editar esta nota

Padres autoconvocados reclamaron frente a Casa de Gobierno por la pérdida de clases en Tierra del Fuego y exigieron respuestas al Gobierno.

Cansados de la falta de respuestas, un grupo de padres autoconvocados por la educación se movilizó este martes frente a Casa de Gobierno en Ushuaia. Denunciaron que los estudiantes perdieron más de la mitad de los días de clase y entregaron notas reclamando soluciones.
La paciencia de las familias fueguinas parece haberse agotado. Este martes, padres autoconvocados por la educación se manifestaron frente a Casa de Gobierno para exigir una respuesta concreta al deterioro del sistema educativo provincial, afectado por paros docentes, desobligaciones y suspensiones reiteradas de clases.

Durante la protesta, los manifestantes ingresaron al edificio para entregar una nota con sus reclamos, uno de los motivos principales de la movilización. También llevaron un registro que evidencia la enorme cantidad de días perdidos durante el año escolar, una cifra que supera la mitad de los días que deberían haberse dictado.

En medio de la ausencia de funcionarios del Ejecutivo, los padres fueron atendidos por la secretaria del legislador Federico Sciurano, quien fue el único representante institucional que accedió a recibirlos y escuchar su reclamo.

Los autoconvocados remarcaron que la situación ya no da para más, señalando que mientras los chicos pierden clases, las autoridades siguen sin garantizar la continuidad educativa ni asumir responsabilidades. Además, criticaron la falta de empatía de parte de algunos sectores docentes, que mantienen desobligaciones frecuentes sin considerar el daño que se le causa a los estudiantes.

La movilización finalizó con la entrega formal de la nota tanto en la Legislatura como en Casa de Gobierno, en un intento por visibilizar el reclamo de cientos de familias que exigen algo tan básico como que sus hijos puedan tener clases con normalidad.

Lo más triste es que, ninguna sindicato acompaña, ningún partido político apoya, los hijos e hijas de los fueguinos están en manos de un sindicato como SUTEF, que poco le importa la educación de los hijos, porque si no fuera así, las medidas serían otras. 

  1. Anónimooctubre 14, 2025

    Por molestarnos desobligacion ya para todo resto de octubre. Docentes pelucas.

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

