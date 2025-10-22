Opacidad judicial: sólo dos Cortes Supremas provinciales publican las declaraciones juradas de todos sus jueces. En TDF solo 2.

1 0 22 octubre 2025 2025-10-22T00:44:00-03:00 Editar esta nota

Sólo dos Cortes Supremas provinciales publican las declaraciones juradas de sus jueces. En Tierra del Fuego, la transparencia sigue ausente.

La transparencia sigue siendo una deuda pendiente del Poder Judicial en la Argentina. Una investigación expuso que solo dos de las 24 Cortes Supremas provinciales del país publican las declaraciones juradas patrimoniales de todos sus jueces: las de Mendoza y Córdoba.

El relevamiento, realizado entre abril y mayo de 2025, incluyó pedidos de acceso a la información en todo el país y mostró que 119 de los 138 magistrados se negaron o no respondieron al requerimiento.

En Tierra del Fuego, apenas dos de los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia, Javier Muchnik y Edith Miriam Cristiano, hicieron públicas sus declaraciones. El resto del cuerpo no respondió o evitó entregar la información.

La situación no es un caso aislado: en Catamarca, La Pampa y Neuquén también hubo respuestas parciales, mientras que en Entre Ríos la propia Corte confirmó que las declaraciones “son secretas” y sólo pueden abrirse ante una investigación penal.

En contraste, Mendoza tiene las declaraciones juradas de todos sus ministros accesibles en un portal público de Ética, y Córdoba las publicó tras un pedido formal de acceso a la información.
Una justicia sin control ni transparencia

El informe también evidenció un patrón preocupante: la mayoría de los jueces se ampara en la presentación “a sobre cerrado” ante organismos locales para evitar la publicación de sus patrimonios.

Según la investigación, las leyes provinciales de ética pública son dispares y, en muchos casos, no contemplan la publicidad activa de las declaraciones, lo que favorece la opacidad y dificulta el control ciudadano.

El director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, sostuvo que “el Poder Judicial es el más oscuro de todos los poderes en materia de rendición de cuentas” y que “la publicación de las declaraciones es clave para detectar conflictos de intereses o enriquecimientos irregulares”.

Por su parte, Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, advirtió que “la falta de transparencia refleja la desconexión del sistema judicial con la sociedad” y que “no existe una vocación institucional por recomponer la confianza pública”.

Crisis de confianza en la Justicia

Los datos surgen en un contexto donde apenas el 22% de los argentinos confía en el Poder Judicial, según el Latinobarómetro.
La investigación también incluyó un análisis de los vínculos políticos de los jueces antes de asumir sus cargos, revelando que 88 de los 138 magistrados tuvieron relaciones laborales o políticas previas con gobiernos locales o funcionarios.

El caso de Tierra del Fuego no es la excepción: la falta de publicación de las declaraciones juradas, sumada a la poca respuesta ante pedidos de información, refuerza la percepción de un poder judicial cerrado, distante y carente de control ciudadano real.

Mientras en otras provincias se avanza hacia portales públicos y mecanismos de transparencia, en la isla la información patrimonial de los jueces sigue siendo un secreto a resguardo del propio sistema judicial.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,270,Espectaculos,87,Interes,2389,Interes General,3227,Internacionales,155,Locales,3817,Noticias Nacionales,1417,Policiale,6,Policiales,11421,Sociedad,5033,Tecno,77,Tendencias,144,Titulares,14648,Ultimas Noticias,13037,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Opacidad judicial: sólo dos Cortes Supremas provinciales publican las declaraciones juradas de todos sus jueces. En TDF solo 2.
Opacidad judicial: sólo dos Cortes Supremas provinciales publican las declaraciones juradas de todos sus jueces. En TDF solo 2.
Sólo dos Cortes Supremas provinciales publican las declaraciones juradas de sus jueces. En Tierra del Fuego, la transparencia sigue ausente.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7GWL2jDDJFdUuwxaWmPpIN_E88NedC9NPskx8yK1fJ9f13DIPbAZDcEM_1qfWPraeJUnO7A-AGfT4qNTryIW7qyC6oCa76Ul3LOJayriIbShHcKwBFaB1nfEZJ682T0vK-tF2hkvy3CoO0pcca6DubtHB2GFFz-vjVypI8qD5-3bXQPKGAi83/w640-h384/jueces%20de%20tierra%20del%20fuego.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7GWL2jDDJFdUuwxaWmPpIN_E88NedC9NPskx8yK1fJ9f13DIPbAZDcEM_1qfWPraeJUnO7A-AGfT4qNTryIW7qyC6oCa76Ul3LOJayriIbShHcKwBFaB1nfEZJ682T0vK-tF2hkvy3CoO0pcca6DubtHB2GFFz-vjVypI8qD5-3bXQPKGAi83/s72-w640-c-h384/jueces%20de%20tierra%20del%20fuego.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/opacidad-judicial-solo-dos-cortes.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/opacidad-judicial-solo-dos-cortes.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos