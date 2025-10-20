Murió el conductor del auto de competición que chocó contra una camioneta en Río Grande

Murió el conductor chileno del auto de rally que chocó contra una camioneta en Río Grande. Ya había muerto su acompañante en el lugar.

Horas después del violento choque en la ruta provincial C, falleció Eric René Paredes Vargas, conductor del Renault Clio de rally en el que ya había muerto su acompañante, Laura Rosa Velázquez. Ambos eran oriundos de Porvenir, Chile.
La tragedia ocurrida el domingo en la ruta provincial C sumó una nueva víctima fatal. En las últimas horas de la noche falleció Eric René Paredes Vargas, el conductor chileno del auto de competición Renault Clio que protagonizó un choque frontal con una camioneta Toyota Hilux.

El hombre había sido trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Grande con graves lesiones tras el siniestro que se produjo durante la tarde del domingo. Pese a los esfuerzos médicos, Paredes Vargas murió cerca de la medianoche, confirmaron fuentes hospitalarias.

El impacto se produjo mientras el piloto realizaba una prueba del vehículo de rally que pensaba adquirir a un corredor local. En el momento del choque, su acompañante, Laura Rosa Velázquez, también oriunda de Porvenir (Chile), perdió la vida en el acto, al recibir el golpe del lado del acompañante.

El auto de competición habría derrapado en una curva, cruzándose de carril y siendo embestido por la Toyota Hilux conducida por Jorge Trejo, de 79 años, quien sufrió heridas leves y ya fue dado de alta médica.

El siniestro mantiene consternada a la comunidad de Río Grande, donde ambos fallecidos habían llegado para probar el vehículo. La zona del accidente permaneció varias horas cortada mientras se realizaban las pericias accidentológicas para determinar las causas del choque.

Con el fallecimiento de Paredes Vargas, la tragedia deja dos víctimas fatales, ambas de nacionalidad chilena, en un episodio que vuelve a poner en discusión la seguridad vial y el uso de rutas provinciales para pruebas automovilísticas sin autorización ni medidas de control adecuadas.

