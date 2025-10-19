Multitudinario recibimiento a Federico Sciurano en Ushuaia tras completar los 230 km solidarios por el CAAD

Federico Sciurano completó los 230 km entre Río Grande y Ushuaia y fue recibido con emoción por los chicos del CAAD y una multitud de vecinos.

Federico Sciurano culminó su travesía entre Río Grande y Ushuaia y fue recibido por una multitud emocionada en el CAAD. El exintendente y legislador compartió un mensaje de agradecimiento y esperanza.
En una jornada cargada de emoción y solidaridad, Federico Sciurano completó los 230 kilómetros que separan Río Grande de Ushuaia, cumpliendo así con una nueva edición de su tradicional desafío solidario.

El objetivo de esta travesía fue, una vez más, acompañar y visibilizar el trabajo del Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD), una institución que ocupa un lugar especial en el corazón de los fueguinos.

La llegada se produjo en horas de la tarde, cuando Sciurano ingresó a Ushuaia y fue recibido por una multitud de vecinos y familias que lo esperaban frente al edificio del CAAD. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, los chicos de la institución fueron los primeros en acercarse a saludarlo, en un momento que desbordó emoción.

Visiblemente conmovido, Sciurano expresó: “La meta está cumplida, pero hay mucho más por hacer. Agradezco el amor que recibí a lo largo del camino, de nuestra gente y de estos chicos increíbles del CAAD, que tienen un corazón enorme.” Se lograron Juntar $765.072.915, si, (setecientos sesenta y cinco millones, setenta y dos mil novecientos quince). ¿Se anima a copiarlo algún otro político?

También tuvo palabras especiales para su entorno más cercano: “Gracias a mi familia, sin ellos sería imposible cualquier esfuerzo. Gracias a mi provincia, que aun en este contexto tan difícil para todos, sigue presente.”

El recorrido de Sciurano volvió a unir a los fueguinos bajo una misma causa: la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan, recordando que, incluso en tiempos difíciles, el corazón puede más que cualquier obstáculo.

