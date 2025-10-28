Motociclista herido tras un choque en Perito Moreno: fue trasladado al hospital

Motociclista herido en un choque en Perito Moreno, Ushuaia. Impactó a un auto que se incorporaba a la vía. Fue trasladado al hospital con lesiones.

El siniestro ocurrió esta tarde en la avenida Perito Moreno de Ushuaia. La moto impactó contra un auto que intentaba incorporarse a la calle. El conductor sufrió lesiones en las piernas.
El siniestro ocurrió esta tarde en la avenida Perito Moreno de Ushuaia. La moto impactó contra un auto que intentaba incorporarse a la calle. El conductor sufrió lesiones en las piernas.

Un motociclista de 27 años resultó lesionado este lunes, luego de protagonizar una colisión en la avenida Perito Moreno al 3600, en la ciudad de Ushuaia.

El hecho ocurrió cuando una moto Honda CBX 250 de color azul, conducida por Lucas Posadas, circulaba en sentido sur-norte y terminó impactando contra un automóvil Peugeot 208 blanco, manejado por Jorge Montenegro, de 62 años, quien intentaba incorporarse a la arteria principal.

Tras el fuerte choque, el motociclista sufrió dolores en ambas piernas, por lo que fue asistido por personal sanitario y posteriormente trasladado al Hospital Regional Ushuaia para una evaluación más exhaustiva.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito en una zona que suele presentar alta circulación vehicular. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

