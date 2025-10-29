Los salarios subieron 3,2% en agosto y volvieron a ganarle a la inflación, según el Indec

Los cálculos privados proyectan que, si se mantienen los niveles actuales, los salarios privados registrados podrían cerrar el año con un crecimiento real del 5,2%, y los públicos con uno del 4,7%.

Pese a la mejora, el poder adquisitivo aún no logra recuperar todo lo perdido en los últimos años y la recuperación avanza a distintas velocidades según el sector.