Los salarios subieron 3,2% en agosto y volvieron a ganarle a la inflación, según el Indec

Los salarios subieron 3,2% en agosto y le ganaron a la inflación. Informes del Indec muestran mejoras salariales, aunque persisten fuertes diferencias
Los salarios en Argentina volvieron a superar la inflación en agosto, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice de Salarios registró un incremento del 3,2% en el octavo mes del año, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,9% en el mismo período.
En la medición interanual, los ingresos laborales muestran un alza del 49,6% frente a una inflación del 33,6%. Y en el acumulado de los primeros ocho meses de 2025, los salarios subieron 27,6%, por encima del 19,5% que aumentaron los precios.
Con excepción de marzo, los salarios han superado a la inflación en todos los meses del año: 2,9% en enero; 3,8% en febrero; 3,4% en abril; 3% en mayonesa; 3% en junio; 2,5% en julio; y nuevamente 3,2% en agosto.
Qué sectores impulsaron la mejora
Los trabajadores informales fueron quienes más aumentaron sus ingresos en agosto: 6%. De todas maneras, el Indec recuerda que en este segmento existe un rezago de cinco meses en la recopilación estadística, por lo que no siempre refleja la realidad más inmediata.
Los salarios registrados crecieron un 2,4%, con una suba del 2,2% en el sector privado y del 2,8% entre los empleados públicos.
Persisten fuertes diferencias
Aunque el salario privado registrado recuperó el nivel de noviembre de 2023, los economistas advierten que sigue por debajo del valor de diciembre, principalmente por la caída sufrida en marzo.
Además, el deterioro no ha sido igual para todos. Los empleados públicos se encuentran todavía más rezagados y mantienen pérdidas reales mucho más profundas, sobre todos quienes dependen de administraciones provinciales y nacionales.
Qué puede pasar en los próximos meses
Los analistas advierten que el comportamiento de las paritarias será determinante. Si el Gobierno busca que las negociaciones salariales se alineen con su meta inflacionaria, los ingresos podrían volver a quedar por detrás del costo de vida.
Los cálculos privados proyectan que, si se mantienen los niveles actuales, los salarios privados registrados podrían cerrar el año con un crecimiento real del 5,2%, y los públicos con uno del 4,7%. Pese a la mejora, el poder adquisitivo aún no logra recuperar todo lo perdido en los últimos años y la recuperación avanza a distintas velocidades según el sector.
Peronchos, la tienen muy adentro jajaja!!!!! Javo 2027!!!!!ResponderBorrar
KukaResponderBorrar