Los salarios subieron 3,2% en agosto y volvieron a ganarle a la inflación, según el Indec

2 0 29 octubre 2025 2025-10-29T09:10:00-03:00 Editar esta nota

Los salarios subieron 3,2% en agosto y le ganaron a la inflación. Informes del Indec muestran mejoras salariales, aunque persisten fuertes diferencias

Los ingresos crecieron por encima de los precios tanto en la comparación mensual, interanual y acumulada del año. Aun así, persisten diferencias entre trabajadores privados y empleados públicos.
Los salarios en Argentina volvieron a superar la inflación en agosto, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice de Salarios registró un incremento del 3,2% en el octavo mes del año, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,9% en el mismo período.

En la medición interanual, los ingresos laborales muestran un alza del 49,6% frente a una inflación del 33,6%. Y en el acumulado de los primeros ocho meses de 2025, los salarios subieron 27,6%, por encima del 19,5% que aumentaron los precios.

Con excepción de marzo, los salarios han superado a la inflación en todos los meses del año: 2,9% en enero; 3,8% en febrero; 3,4% en abril; 3% en mayonesa; 3% en junio; 2,5% en julio; y nuevamente 3,2% en agosto.

Qué sectores impulsaron la mejora

Los trabajadores informales fueron quienes más aumentaron sus ingresos en agosto: 6%. De todas maneras, el Indec recuerda que en este segmento existe un rezago de cinco meses en la recopilación estadística, por lo que no siempre refleja la realidad más inmediata.

Los salarios registrados crecieron un 2,4%, con una suba del 2,2% en el sector privado y del 2,8% entre los empleados públicos.

Persisten fuertes diferencias

Aunque el salario privado registrado recuperó el nivel de noviembre de 2023, los economistas advierten que sigue por debajo del valor de diciembre, principalmente por la caída sufrida en marzo.

Además, el deterioro no ha sido igual para todos. Los empleados públicos se encuentran todavía más rezagados y mantienen pérdidas reales mucho más profundas, sobre todos quienes dependen de administraciones provinciales y nacionales.

Qué puede pasar en los próximos meses

Los analistas advierten que el comportamiento de las paritarias será determinante. Si el Gobierno busca que las negociaciones salariales se alineen con su meta inflacionaria, los ingresos podrían volver a quedar por detrás del costo de vida.

Los cálculos privados proyectan que, si se mantienen los niveles actuales, los salarios privados registrados podrían cerrar el año con un crecimiento real del 5,2%, y los públicos con uno del 4,7%. Pese a la mejora, el poder adquisitivo aún no logra recuperar todo lo perdido en los últimos años y la recuperación avanza a distintas velocidades según el sector.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2393,Interes General,3234,Internacionales,155,Locales,3846,Noticias Nacionales,1419,Policiale,6,Policiales,11429,Sociedad,5043,Tecno,78,Tendencias,151,Titulares,14683,Ultimas Noticias,13072,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Los salarios subieron 3,2% en agosto y volvieron a ganarle a la inflación, según el Indec
Los salarios subieron 3,2% en agosto y volvieron a ganarle a la inflación, según el Indec
Los salarios subieron 3,2% en agosto y le ganaron a la inflación. Informes del Indec muestran mejoras salariales, aunque persisten fuertes diferencias
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEial5d9EBtWQ0WpG5xIKThgSXGS1yLoa4CeIr_sBvK0lLls9mB9ODmn8q_N4cIgFKGhV1muiY4kPrzn9T29zH1SO4W1LfE_Dh2zZnciwLAeXOldQ3siYOWwtyFHwK8Dli0Sau-fvO-yCBwgzDgDLdompZ5TIzfPfgCs5Z_IaXPwEJLpVrf_DyAW/w640-h384/los%20sueldos%20le%20ganaron%20a%20la%20inflacion.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEial5d9EBtWQ0WpG5xIKThgSXGS1yLoa4CeIr_sBvK0lLls9mB9ODmn8q_N4cIgFKGhV1muiY4kPrzn9T29zH1SO4W1LfE_Dh2zZnciwLAeXOldQ3siYOWwtyFHwK8Dli0Sau-fvO-yCBwgzDgDLdompZ5TIzfPfgCs5Z_IaXPwEJLpVrf_DyAW/s72-w640-c-h384/los%20sueldos%20le%20ganaron%20a%20la%20inflacion.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/los-salarios-subieron-32-en-agosto-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/los-salarios-subieron-32-en-agosto-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos