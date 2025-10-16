La Municipalidad de Ushuaia proyecta casi $157 mil millones para 2026

Vuoto presentó un presupuesto récord de casi $157 mil millones para 2026, con fuertes aumentos en gastos y promesas de obras.

Vuoto presentó el presupuesto con fuertes incrementos en gastos y promesas de obras

El intendente Walter Vuoto presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de presupuesto municipal 2026, que asciende a $156.999.702.848. La cifra representa un crecimiento interanual notable y marca una de las proyecciones de gasto más altas en la historia de la ciudad.

El texto, que tomará estado parlamentario el 6 de noviembre, será analizado luego en comisión con la presencia de los secretarios y titulares de cada área.
Según el mensaje oficial, los principales ejes del presupuesto estarán orientados al fortalecimiento institucional, recolección y disposición de residuos, operativo invierno, bacheo y repavimentación, mantenimiento de espacios públicos, reacondicionamiento de edificios municipales y obras viales.

También se incluyen partidas para festivales nacionales y provinciales, control del tránsito, educación vial, atención sanitaria municipal, control poblacional de animales, inclusión social y la implementación de la Emergencia Habitacional.

Distribución del gasto. El proyecto asigna:

  • $141.776 millones al funcionamiento del Ejecutivo Municipal.
  • $345 millones a la empresa UISE (Ushuaia Integral Sociedad del Estado).
  • $53 millones al Juzgado de Faltas.
  • $2.800 millones a la Sindicatura.
  • 12.000 millones al Concejo Deliberante.

El Plan de Obra Pública, en tanto, asciende a $22.729 millones, con proyectos como el Paseo Costero, el Hogar de Ancianos, el Centro de Monitoreo, el Museo de la Escuela Nº 1, y la pavimentación con la planta de asfalto, entre otras intervenciones.

Contexto y advertencias

En el documento, Vuoto reconoce la “merma en la percepción de recursos reales” y responsabiliza al Gobierno nacional por la “retirada de presencia y de fondos”. Sin embargo, el intendente insiste en que el municipio mantendrá un rol “presente, fuerte e inclusivo”, con el objetivo de “fortalecer la autonomía económica de la ciudad”.
La elaboración del presupuesto se centró, según el Ejecutivo, en cinco ejes: provisión de bienes y servicios públicos, fomento del desarrollo económico, cuidado ambiental, eficiencia administrativa y redistribución de la riqueza.

No obstante, el proyecto llega en medio de críticas por la falta de ejecución de obras prometidas en años anteriores, el deterioro de las calles y los problemas recurrentes de recolección de residuos, lo que genera dudas sobre la eficacia del gasto público real frente al crecimiento exponencial del presupuesto.

