Intento de ocupación en Ushuaia: intervención policial en calle Isla de los Pájaros

De acuerdo con testimonios, este miercoles, varias familias llegaron al lugar durante la tarde y comenzaron a marcar lotes en un predio que, según fuentes municipales, no está habilitado para asentamientos. Ante el llamado de los residentes, efectivos policiales y personal municipal se presentaron en la zona para frenar el avance y constatar la situación.

El episodio reaviva la polémica por la falta de políticas habitacionales efectivas en Ushuaia, donde el déficit de viviendas y los elevados precios de alquiler empujan a numerosos vecinos a buscar alternativas informales. Pese a los reiterados anuncios del Municipio sobre planes de regularización y adjudicación de terrenos, la demanda sigue creciendo y los conflictos por ocupaciones ilegales se repiten cada año.

Hasta el momento, no se registraron enfrentamientos ni personas demoradas, aunque las autoridades advirtieron que se mantendrá una guardia preventiva en el lugar para evitar nuevos intentos de ocupación.

Fuentes locales señalaron que el terreno en cuestión pertenece al Ejecutivo municipal, que aún no informó públicamente si radicará una denuncia formal por usurpación.