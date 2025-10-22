Intento de ocupación en Ushuaia: intervención policial en calle Isla de los Pájaros

0 0 22 octubre 2025 2025-10-22T22:24:00-03:00 Editar esta nota

Nuevo intento de usurpación en Ushuaia. En cale Isla de los Pájaros.

Durante la jornada del miércoles, la Policía intervino ante un nuevo intento de ocupación de terrenos en el sector de calle Isla de los Pájaros, donde un grupo de personas comenzó a delimitar espacios con maderas y plásticos, generando preocupación entre los vecinos.
De acuerdo con testimonios, este miercoles, varias familias llegaron al lugar durante la tarde y comenzaron a marcar lotes en un predio que, según fuentes municipales, no está habilitado para asentamientos. Ante el llamado de los residentes, efectivos policiales y personal municipal se presentaron en la zona para frenar el avance y constatar la situación.

El episodio reaviva la polémica por la falta de políticas habitacionales efectivas en Ushuaia, donde el déficit de viviendas y los elevados precios de alquiler empujan a numerosos vecinos a buscar alternativas informales. Pese a los reiterados anuncios del Municipio sobre planes de regularización y adjudicación de terrenos, la demanda sigue creciendo y los conflictos por ocupaciones ilegales se repiten cada año.

Hasta el momento, no se registraron enfrentamientos ni personas demoradas, aunque las autoridades advirtieron que se mantendrá una guardia preventiva en el lugar para evitar nuevos intentos de ocupación.

Fuentes locales señalaron que el terreno en cuestión pertenece al Ejecutivo municipal, que aún no informó públicamente si radicará una denuncia formal por usurpación.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,87,Interes,2390,Interes General,3229,Internacionales,155,Locales,3822,Noticias Nacionales,1417,Policiale,6,Policiales,11421,Sociedad,5034,Tecno,77,Tendencias,145,Titulares,14653,Ultimas Noticias,13042,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Intento de ocupación en Ushuaia: intervención policial en calle Isla de los Pájaros
Intento de ocupación en Ushuaia: intervención policial en calle Isla de los Pájaros
Nuevo intento de usurpación en Ushuaia. En cale Isla de los Pájaros.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggOj7ZqGpO_SfxCdPWEa80NzUi2jD6hJDE307bRzRcUIOm_ZPOtoIREixJkw3tKXmqHeNlYHZCYjajYiq1M4i3Pj76lydBy3pXCJBSIxim96ibbdUGHH-CGsP08armggzZYHzlbM_hHycEQ5ODYQC1OBUTKqM_c8hNMENYBEN3ICMGhDhwH02M/w640-h384/nueva%20intento%20de%20cocupacion%20en%20calle%20isla%20de%20los%20pajaros.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggOj7ZqGpO_SfxCdPWEa80NzUi2jD6hJDE307bRzRcUIOm_ZPOtoIREixJkw3tKXmqHeNlYHZCYjajYiq1M4i3Pj76lydBy3pXCJBSIxim96ibbdUGHH-CGsP08armggzZYHzlbM_hHycEQ5ODYQC1OBUTKqM_c8hNMENYBEN3ICMGhDhwH02M/s72-w640-c-h384/nueva%20intento%20de%20cocupacion%20en%20calle%20isla%20de%20los%20pajaros.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/intento-de-ocupacion-en-ushuaia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/intento-de-ocupacion-en-ushuaia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos