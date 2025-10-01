Horror: hombre detenido por abuso sexual a una anciana de 71 años

Detuvieron en Río Grande a un hombre de 37 años acusado de abusar sexualmente de una anciana de 71 años. Fue hallado escondido en la vivienda.

Un aberrante hecho conmociona a la ciudad luego de que un hombre de 37 años fuera detenido, acusado de abusar sexualmente de una anciana de 71 años en su propia vivienda, ubicada en la zona céntrica.
Un aberrante hecho conmociona a la ciudad luego de que un hombre de 37 años fuera detenido, acusado de abusar sexualmente de una anciana de 71 años en su propia vivienda, ubicada en la zona céntrica de Río Grande. 

El episodio ocurrió el pasado domingo, cuando la cuidadora de la víctima alertó a la Policía sobre movimientos extraños en la casa. Al arribar al lugar, los efectivos iniciaron un rastrillaje y encontraron al sospechoso escondido debajo de la cama.

El detenido fue identificado como César Esteban Barría, un hombre con antecedentes por robos, quien además habría intentado sustraer pertenencias de la vivienda. En esta ocasión, la víctima denunció haber sido abusada sexualmente, lo que agravó la imputación en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron que Barría quedó detenido por orden de la jueza de instrucción Dra. Cecilia Cataldo, quien tiene previsto tomarle declaración indagatoria en el transcurso de la jornada.

El caso generó profunda indignación y preocupación en la comunidad, que reclama mayor seguridad ante la reincidencia delictiva de personas con antecedentes.

