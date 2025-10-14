¿Habrá debate de candidatos en TDF? Dos candidatos piden debate público para detallar propuestas

Crece el reclamo por un debate público entre candidatos fueguinos antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sin fecha confirmada.

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, se intensifica el pedido de la ciudadanía para que los candidatos a senadores y diputados nacionales por Tierra del Fuego expongan sus ideas en un debate abierto. Hasta el momento, no hay fecha confirmada.
En plena recta final hacia las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, crece el reclamo de los fueguinos para que los candidatos a senadores y diputados nacionales participen de un debate público que permita conocer sus propuestas concretas para la provincia y el país.

La campaña avanza con escasa claridad programática y poca exposición de ideas, lo que ha generado malestar entre los votantes. En este contexto, distintas voces de la sociedad —incluyendo medios, referentes locales y ciudadanos en redes sociales— reclaman la organización de un espacio donde los postulantes puedan confrontar visiones y explicar sus proyectos legislativos.

El pedido fue bien recibido por Gastón Díaz, candidato del frente Defendamos Tierra del Fuego, quien expresó su apoyo a la realización de un debate “abierto, participativo y necesario para la democracia”. Díaz señaló que “la gente tiene derecho a saber qué piensa cada candidato, qué propone y cómo planea defender los intereses de los fueguinos en el Congreso Nacional”.

También Pablo Blanco, candidato a senador por la oposición, se manifestó a favor de la iniciativa, aunque aún no existe una convocatoria formal ni un compromiso público de todos los espacios políticos.

La exigencia se extiende también a los candidatos a diputados nacionales, ya que serán ellos quienes definirán gran parte del rumbo legislativo que impactará directamente en Tierra del Fuego. “Queremos saber qué piensan sobre temas clave: empleo, industria, educación, soberanía, Malvinas, energía y medio ambiente”, expresaron vecinos consultados por Crónicas Fueguinas.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre la realización de un debate entre los postulantes, aunque la presión ciudadana aumenta a medida que se acercan los comicios.

¿Debería realizarse el debate público entre los candidatos fueguinos?
Cada vez más votantes creen que sí: la transparencia y el compromiso con los electores deberían ser una obligación para quienes buscan representar a Tierra del Fuego en el Congreso.

¿Que opinas, te gustaría un debate publico?

