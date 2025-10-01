Guillermo Moreno llega a Tierra del Fuego con actividades en las tres ciudades

Guillermo Moreno visita Tierra del Fuego con actividades en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia bajo la consigna “La fuerza de la militancia”.

El exsecretario de Comercio Interior y referente del peronismo, Guillermo Moreno, arribará esta semana a la provincia con una intensa agenda de actividades enmarcadas en la consigna “La fuerza de la militancia”.

El dirigente iniciará su visita el miércoles 1 de octubre en la ciudad de Río Grande, donde a las 11 horas encabezará una conferencia de prensa en la sede de FORJA (Islas Malvinas 1121). Más tarde, a las 19 horas, mantendrá un encuentro con militantes y vecinos en Fair Play (Finocchio 1136).

La recorrida continuará el jueves 2 de octubre en Tolhuin, donde desde las 10 horas estará presente en el Museo Raíces Fueguinas (Av. Los Ñires 512).

Ese mismo día, pero en horas de la tarde, Moreno cerrará su agenda en Ushuaia, con una charla académica en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Hipólito Yrigoyen 879), prevista para las 17 horas.

Con esta gira, el dirigente busca reforzar el contacto con las bases del peronismo y generar espacios de debate sobre el rumbo político y económico del país en un contexto nacional marcado por la confrontación entre oficialismo y oposición.

