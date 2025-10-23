Escuela N°15 sin clases: convocan a una reunión vecinal por la falta de respuestas

Padres y vecinos de la Escuela N°15 convocan a una reunión por la falta de clases desde hace una semana. Reclaman respuestas del Gobierno.
el establecimiento permanece sin actividad escolar desde hace una semana, y la incertidumbre crece ante la falta de soluciones por parte de las autoridades.
Ante este escenario, familias, docentes, vecinos y alumnos reclaman por la situación de la institucione. Apelamos a la empatía y solidaridad de toda la comunidad, ya que nos preocupa profundamente la cantidad de días sin actividad”, señalaron los padres en un comunicado difundido por redes sociales.
Una semana sin clases
El establecimiento lleva varios días sin actividad por “razones de público conocimiento”, que no habrían sido resueltas ni explicadas claramente por las autoridades educativas. Padres y docentes expresaron su malestar por la falta de mantenimiento y la desatención oficial, que viene afectando el desarrollo normal del ciclo lectivo.
“Queremos que nuestros hijos vuelvan a las aulas. No podemos seguir perdiendo días de clases”, expresó una madre, reflejando el sentir generalizado.
El escenario de la escuela 15, no escapa a lo que pasa en la provincia, pero hace unos días se dio un hecho que le da mas notoriedad a la situación.
