Escuela N°15 sin clases: convocan a una reunión vecinal por la falta de respuestas

1 0 23 octubre 2025 2025-10-23T07:03:00-03:00 Editar esta nota

Padres y vecinos de la Escuela N°15 convocan a una reunión por la falta de clases desde hace una semana. Reclaman respuestas del Gobierno.

La comunidad educativa de la Escuela N°15 atraviesa una situación crítica: el establecimiento permanece sin actividad escolar desde hace una semana, y la incertidumbre crece ante la falta de soluciones por parte de las autoridades.

Ante este escenario, familias, docentes, vecinos y alumnos reclaman por la situación de la institucione. Apelamos a la empatía y solidaridad de toda la comunidad, ya que nos preocupa profundamente la cantidad de días sin actividad”, señalaron los padres en un comunicado difundido por redes sociales.

Una semana sin clases

El establecimiento lleva varios días sin actividad por “razones de público conocimiento”, que no habrían sido resueltas ni explicadas claramente por las autoridades educativas. Padres y docentes expresaron su malestar por la falta de mantenimiento y la desatención oficial, que viene afectando el desarrollo normal del ciclo lectivo.

“Queremos que nuestros hijos vuelvan a las aulas. No podemos seguir perdiendo días de clases”, expresó una madre, reflejando el sentir generalizado.

El escenario de la escuela 15, no escapa a lo que pasa en la provincia, pero hace unos días se dio un hecho que le da mas notoriedad a la situación. 

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2391,Interes General,3229,Internacionales,155,Locales,3828,Noticias Nacionales,1417,Policiale,6,Policiales,11423,Sociedad,5036,Tecno,77,Tendencias,146,Titulares,14659,Ultimas Noticias,13048,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Escuela N°15 sin clases: convocan a una reunión vecinal por la falta de respuestas
Escuela N°15 sin clases: convocan a una reunión vecinal por la falta de respuestas
Padres y vecinos de la Escuela N°15 convocan a una reunión por la falta de clases desde hace una semana. Reclaman respuestas del Gobierno.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPDOUsI30FYV0pQdhZMtv8kx9mctvVPfSdfEAsclsuMz-u0OP-zGummsnCub7i0vojAkv421BS1-c2XLq7jW5SFxzdwVjh9X7YQTLV6InqZFASkhR4a3O2M7V8CHHlXphBYx7eZvyi4OuVX8FB2pQIscMDYU7UjIBwMavXxFUnCD5asbnyMVX1/w640-h384/escuela%2015%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPDOUsI30FYV0pQdhZMtv8kx9mctvVPfSdfEAsclsuMz-u0OP-zGummsnCub7i0vojAkv421BS1-c2XLq7jW5SFxzdwVjh9X7YQTLV6InqZFASkhR4a3O2M7V8CHHlXphBYx7eZvyi4OuVX8FB2pQIscMDYU7UjIBwMavXxFUnCD5asbnyMVX1/s72-w640-c-h384/escuela%2015%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/escuela-n15-sin-clases-convocan-una.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/escuela-n15-sin-clases-convocan-una.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos