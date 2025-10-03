Escándalos de corrupción, estafas y vínculos narcos golpean a la Casa Rosada

Coimas, criptoestafas y vínculos con narcos desatan una tormenta política en la Casa Rosada y ponen en jaque al gobierno en plena campaña electoral.

El oficialismo atraviesa su peor crisis en plena campaña: acusaciones de coimas en organismos públicos, una presunta criptoestafa multimillonaria y denuncias por nexos con el narcotráfico.

A pocas semanas de las elecciones de octubre, la Casa Rosada enfrenta una seguidilla de escándalos que sacuden la credibilidad del gobierno y amenazan con impactar en las urnas.

La primera bomba estalló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga el pago de sobornos por parte de laboratorios a cambio de contratos millonarios. La trama involucra a funcionarios, intermediarios cercanos al poder e incluso a la hermana del presidente. Los allanamientos realizados derivaron en despidos y en el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo.

En paralelo, salió a la luz la polémica por la criptoestafa $LIBRA , un proyecto digital promocionado en redes sociales que prometía ganancias exorbitantes. El sistema, denunciado como un esquema de “pump and dump”, dejó a miles de inversores sin ahorros, mientras un círculo reducido de allegados al oficialismo logró retirarse antes del derrumbe.

Como si fuera poco, desde Estados Unidos se conoció una denuncia que involucra al diputado oficialista José Luis Espert con un pago de 200 mil dólares realizado por el empresario Federico “Fred” Machado, condenado por narcotráfico y lavado de activos. Aunque desde el Ejecutivo intentaron bajarle el tono calificándolo de “maniobra política”, el caso reavivó el debate sobre el financiamiento ilegal de la política en Argentina.