Escándalos de corrupción, estafas y vínculos narcos golpean a la Casa Rosada

2 0 03 octubre 2025 2025-10-03T05:22:00-03:00 Editar esta nota

Coimas, criptoestafas y vínculos con narcos desatan una tormenta política en la Casa Rosada y ponen en jaque al gobierno en plena campaña electoral.

El oficialismo atraviesa su peor crisis en plena campaña: acusaciones de coimas en organismos públicos, una presunta criptoestafa multimillonaria y denuncias por nexos con el narcotráfico.

A pocas semanas de las elecciones de octubre, la Casa Rosada enfrenta una seguidilla de escándalos que sacuden la credibilidad del gobierno y amenazan con impactar en las urnas.

La primera bomba estalló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga el pago de sobornos por parte de laboratorios a cambio de contratos millonarios. La trama involucra a funcionarios, intermediarios cercanos al poder e incluso a la hermana del presidente. Los allanamientos realizados derivaron en despidos y en el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo.

En paralelo, salió a la luz la polémica por la criptoestafa $LIBRA, un proyecto digital promocionado en redes sociales que prometía ganancias exorbitantes. El sistema, denunciado como un esquema de “pump and dump”, dejó a miles de inversores sin ahorros, mientras un círculo reducido de allegados al oficialismo logró retirarse antes del derrumbe.

Como si fuera poco, desde Estados Unidos se conoció una denuncia que involucra al diputado oficialista José Luis Espert con un pago de 200 mil dólares realizado por el empresario Federico “Fred” Machado, condenado por narcotráfico y lavado de activos. Aunque desde el Ejecutivo intentaron bajarle el tono calificándolo de “maniobra política”, el caso reavivó el debate sobre el financiamiento ilegal de la política en Argentina.

Crecen las críticas y la presión social

La oposición acusa al gobierno de haber transformado la Casa Rosada en un “refugio de corruptos y cómplices del narcotráfico”. También sindicatos, organizaciones sociales y referentes políticos reclaman transparencia y explicaciones públicas.

La sociedad, por su parte, observa con creciente indignación cómo el poder parece más preocupado por blindarse frente a los escándalos que por dar respuesta a los problemas cotidianos de los argentinos. La crisis política escala día a día, y el costo electoral amenaza con desbordar los límites del poder presidencial.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimooctubre 03, 2025

    A ver, los "todos son iguales" o "es todo un invento de la oposición" en tres.... dos....uno....

    ResponderBorrar
  2. Anónimooctubre 03, 2025

    Que dicen ahora los libertontos......aaaaa cierto es la Cristina la narco

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,268,Espectaculos,86,Interes,2376,Interes General,3205,Internacionales,153,Locales,3728,Noticias Nacionales,1410,Policiale,6,Policiales,11397,Sociedad,4996,Tecno,76,Tendencias,139,Titulares,14551,Ultimas Noticias,12940,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Escándalos de corrupción, estafas y vínculos narcos golpean a la Casa Rosada
Escándalos de corrupción, estafas y vínculos narcos golpean a la Casa Rosada
Coimas, criptoestafas y vínculos con narcos desatan una tormenta política en la Casa Rosada y ponen en jaque al gobierno en plena campaña electoral.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq-hpQTRUQeyi272mU-pyON5JkcAc9rkwhjqF7gi1gmNc2sgyPs3YQQ9J66tV-GegCbDumgEwmwcYC7mVh7yt78sxAZb3kGIFGYMvf1P9bVw_uwdBp9zIRCvOpEN3s2Yt3jhNKlEYuzvpsuO5-6r16jXZaZyABjWM-qGsGCrq7r5T50Bmj1I-5/w640-h384/los%20escandalos%20de%20la%20linertad%20avanza%20antes%20de%20las%20elecciones.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq-hpQTRUQeyi272mU-pyON5JkcAc9rkwhjqF7gi1gmNc2sgyPs3YQQ9J66tV-GegCbDumgEwmwcYC7mVh7yt78sxAZb3kGIFGYMvf1P9bVw_uwdBp9zIRCvOpEN3s2Yt3jhNKlEYuzvpsuO5-6r16jXZaZyABjWM-qGsGCrq7r5T50Bmj1I-5/s72-w640-c-h384/los%20escandalos%20de%20la%20linertad%20avanza%20antes%20de%20las%20elecciones.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/escandalos-de-corrupcion-estafas-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/escandalos-de-corrupcion-estafas-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos