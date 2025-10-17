En modo campaña: Agustín Tita designa nuevo personal en la Jefatura de Gabinete

0 0 17 octubre 2025 2025-10-17T05:21:00-03:00 Editar esta nota

En plena campaña, Agustín Tita designó nuevo personal en la Jefatura de Gabinete. Polémica por el uso del Estado en beneficio electoral.

En plena campaña, Agustín Tita designó nuevo personal en la Jefatura de Gabinete. Polémica por el uso del Estado en beneficio electoral.
El Ministro Jefe de Gabinete y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Agustín Tita, firmó nuevas designaciones en su cartera según el Boletín Oficial de este jueves. La decisión generó críticas por el uso del aparato estatal en medio del proceso electoral.

En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales, el ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Agustín Tita, volvió a quedar en el centro de la polémica tras designar nuevo personal en su área, según consta en el Boletín Oficial publicado este jueves.

La resolución, firmada por el propio Tita, dispone el nombramiento de personal bajo la categoría “A” dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete de Tierra del Fuego.

Muchas designaciones de campaña para agustin tita

Lo llamativo del caso es que el funcionario —que actualmente es candidato a diputado nacional por el espacio Fuerza Patria, aliado del gobernador Gustavo Melella— sigue utilizando su cargo ministerial para firmar designaciones políticas mientras continúa recorriendo la provincia en modo campaña.

La decisión generó malestar en distintos sectores de la administración pública, donde se cuestiona el uso discrecional de los recursos del Estado y la confusión entre gestión y proselitismo.

Desde la oposición ya se anticipan pedidos de informes para conocer cuántas designaciones se concretaron en los últimos meses dentro de la Jefatura de Gabinete y qué funciones cumplen los nuevos incorporados.

Mientras tanto, Tita continúa con su agenda de recorridas y actos políticos bajo el lema de “defender el modelo fueguino”, mientras el aparato del gobierno provincial sigue ampliando su estructura en plena campaña electoral.

todas las designaciones de campaña para agustin tita

agustin tita en modo campaña

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,87,Interes,2387,Interes General,3222,Internacionales,155,Locales,3798,Noticias Nacionales,1414,Policiale,6,Policiales,11415,Sociedad,5024,Tecno,77,Tendencias,144,Titulares,14627,Ultimas Noticias,13016,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: En modo campaña: Agustín Tita designa nuevo personal en la Jefatura de Gabinete
En modo campaña: Agustín Tita designa nuevo personal en la Jefatura de Gabinete
En plena campaña, Agustín Tita designó nuevo personal en la Jefatura de Gabinete. Polémica por el uso del Estado en beneficio electoral.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkEfhKcHaow8XdhuxZqLZjObpu-uJrV6TMp3dspvPuLvlvmygAtjr0dDBw7zNfpZ7eBf5b7CzXqr5TRUAFhZrvfigjksXWOPbgKj_lTu2Z4LT_wEkERbhe15gkFIEJ0B8vZTDPhtJAS3_IbcCGK4emED-W9DNlutlni1-Bj73CUYXKCNkW_08/w640-h384/agustin-tita-ministro-modo-campa%C3%B1a.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkEfhKcHaow8XdhuxZqLZjObpu-uJrV6TMp3dspvPuLvlvmygAtjr0dDBw7zNfpZ7eBf5b7CzXqr5TRUAFhZrvfigjksXWOPbgKj_lTu2Z4LT_wEkERbhe15gkFIEJ0B8vZTDPhtJAS3_IbcCGK4emED-W9DNlutlni1-Bj73CUYXKCNkW_08/s72-w640-c-h384/agustin-tita-ministro-modo-campa%C3%B1a.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/en-modo-campana-agustin-tita-designa.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/en-modo-campana-agustin-tita-designa.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos