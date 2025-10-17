En modo campaña: Agustín Tita designa nuevo personal en la Jefatura de Gabinete

El Ministro Jefe de Gabinete y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Agustín Tita, firmó nuevas designaciones en su cartera según el Boletín Oficial de este jueves. La decisión generó críticas por el uso del aparato estatal en medio del proceso electoral.

En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales, el ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Agustín Tita, volvió a quedar en el centro de la polémica tras designar nuevo personal en su área, según consta en el Boletín Oficial publicado este jueves.





La resolución, firmada por el propio Tita, dispone el nombramiento de personal bajo la categoría “A” dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete de Tierra del Fuego.







Lo llamativo del caso es que el funcionario —que actualmente es candidato a diputado nacional por el espacio Fuerza Patria, aliado del gobernador Gustavo Melella— sigue utilizando su cargo ministerial para firmar designaciones políticas mientras continúa recorriendo la provincia en modo campaña. Lo llamativo del caso es que el funcionario —que actualmente es candidato a diputado nacional por el espacio Fuerza Patria, aliado del gobernador Gustavo Melella— sigue utilizando su cargo ministerial para firmar designaciones políticas mientras continúa recorriendo la provincia en modo campaña.





La decisión generó malestar en distintos sectores de la administración pública, donde se cuestiona el uso discrecional de los recursos del Estado y la confusión entre gestión y proselitismo.





Desde la oposición ya se anticipan pedidos de informes para conocer cuántas designaciones se concretaron en los últimos meses dentro de la Jefatura de Gabinete y qué funciones cumplen los nuevos incorporados.





Mientras tanto, Tita continúa con su agenda de recorridas y actos políticos bajo el lema de “defender el modelo fueguino”, mientras el aparato del gobierno provincial sigue ampliando su estructura en plena campaña electoral.







