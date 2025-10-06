El Reino Unido realiza nuevos ejercicios militares en las Islas Malvinas

0 0 06 octubre 2025 2025-10-06T05:22:00-03:00 Editar esta nota

El Reino Unido realiza maniobras militares en Malvinas. Rechazo en Argentina y preocupación en Tierra del Fuego por la militarización británica.

Desde hoy y hasta el 14 de octubre, el Reino Unido desplegará una compañía de infantería en las Islas Malvinas para realizar maniobras militares cerca de Puerto Argentino. En Tierra del Fuego, crece el malestar por la militarización británica y el silencio del Gobierno Nacional.

El Reino Unido inició este lunes un nuevo ejercicio militar en las Islas Malvinas, que se extenderá hasta el 14 de octubre, reavivando las tensiones diplomáticas por la soberanía del archipiélago y generando preocupación en Tierra del Fuego, territorio al que pertenecen las islas.

Según informó el gobierno ilegítimo de las islas a sus residentes, el despliegue está a cargo de la 1° Compañía del 2° Batallón de “Rifles”, unidad de infantería ligera con alta movilidad y despliegue rápido, perteneciente al regimiento más numeroso del Reino Unido, con historial de operaciones en Irak y Afganistán.

Las maniobras se desarrollan en cercanías de Puerto Argentino (Stanley) y Wireless Ridge, fuera del complejo militar británico de Monte Agradable. Incluyen ejercicios diurnos y nocturnos con fuego de salva, explosiones simuladas e iluminación antiaérea, según el cronograma difundido por el mando británico entre el 6 y el 14 de octubre.

El gobierno británico aseguró que se trata de “prácticas rutinarias”, aunque desde diversos sectores argentinos consideran que estas acciones constituyen una provocación directa y una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas, que instan a evitar acciones unilaterales en el territorio en disputa.

Parece que cayo mal en Reino Unido lo dicho por Milei en la Asamblea General de la ONU.  La realización de maniobras militares en el archipiélago ha generado históricamente un rechazo firme por parte de la Argentina. En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2025, el presidente Javier Milei reiteró el reclamo de soberanía argentina y denunció la presencia militar británica como un obstáculo para la paz regional.

Sin embargo, fuentes diplomáticas interpretan que los anuncios de Milei sobre la continuidad del reclamo incomodaron al Reino Unido, que respondió con una nueva muestra de poder militar en las islas.

A esto se suma la reciente Revisión Estratégica de Defensa del Reino Unido (2025), que ratificó la importancia geoestratégica del Atlántico Sur y confirmó la ampliación de capacidades en la base de Mount Pleasant, incluyendo la actualización de radares, la prolongación de la vida útil de los cazas Eurofighter Typhoon desplegados en el archipiélago y la incorporación de nuevos sistemas de defensa antiaérea.

Este refuerzo militar evidencia que el Reino Unido no solo mantiene su presencia en las Islas Malvinas, sino que la fortalece con una visión de control regional a largo plazo, en un contexto de creciente disputa por los recursos naturales y las rutas marítimas del Atlántico Sur.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2377,Interes General,3207,Internacionales,154,Locales,3739,Noticias Nacionales,1411,Policiale,6,Policiales,11401,Sociedad,4997,Tecno,76,Tendencias,139,Titulares,14563,Ultimas Noticias,12952,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Reino Unido realiza nuevos ejercicios militares en las Islas Malvinas
El Reino Unido realiza nuevos ejercicios militares en las Islas Malvinas
El Reino Unido realiza maniobras militares en Malvinas. Rechazo en Argentina y preocupación en Tierra del Fuego por la militarización británica.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSLY5KmR4-bu0Z0mFu4zB0ZiJj1LOXCe2P22haiE2xuMtdZOWj1u0f5USMyL9yBdJDvVzgvUJlonJBAaxmzrdSZ7RaZPTTYvxttggthwopIEI5z69BfSFemUbinBp6j3WQmanZEv0zIXc-L18UpwzyoyunUHnDvzyJfIkQBUsTjz_BxbSoI3q0/w640-h384/ejercicios-militares-malvinas-octubre.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSLY5KmR4-bu0Z0mFu4zB0ZiJj1LOXCe2P22haiE2xuMtdZOWj1u0f5USMyL9yBdJDvVzgvUJlonJBAaxmzrdSZ7RaZPTTYvxttggthwopIEI5z69BfSFemUbinBp6j3WQmanZEv0zIXc-L18UpwzyoyunUHnDvzyJfIkQBUsTjz_BxbSoI3q0/s72-w640-c-h384/ejercicios-militares-malvinas-octubre.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/el-reino-unido-realiza-nuevos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/el-reino-unido-realiza-nuevos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos