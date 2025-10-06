El Reino Unido realiza nuevos ejercicios militares en las Islas Malvinas

El Reino Unido inició este lunes un nuevo ejercicio militar en las Islas Malvinas, que se extenderá hasta el 14 de octubre, reavivando las tensiones diplomáticas por la soberanía del archipiélago y generando preocupación en Tierra del Fuego, territorio al que pertenecen las islas.





Según informó el gobierno ilegítimo de las islas a sus residentes, el despliegue está a cargo de la 1° Compañía del 2° Batallón de “Rifles”, unidad de infantería ligera con alta movilidad y despliegue rápido, perteneciente al regimiento más numeroso del Reino Unido, con historial de operaciones en Irak y Afganistán.





Las maniobras se desarrollan en cercanías de Puerto Argentino (Stanley) y Wireless Ridge, fuera del complejo militar británico de Monte Agradable. Incluyen ejercicios diurnos y nocturnos con fuego de salva, explosiones simuladas e iluminación antiaérea, según el cronograma difundido por el mando británico entre el 6 y el 14 de octubre.





El gobierno británico aseguró que se trata de “prácticas rutinarias ”, aunque desde diversos sectores argentinos consideran que estas acciones constituyen una provocación directa y una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas, que instan a evitar acciones unilaterales en el territorio en disputa.





Parece que cayo mal en Reino Unido lo dicho por Milei en la Asamblea General de la ONU. La realización de maniobras militares en el archipiélago ha generado históricamente un rechazo firme por parte de la Argentina. En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2025, el presidente Javier Milei reiteró el reclamo de soberanía argentina y denunció la presencia militar británica como un obstáculo para la paz regional.





Sin embargo, fuentes diplomáticas interpretan que los anuncios de Milei sobre la continuidad del reclamo incomodaron al Reino Unido, que respondió con una nueva muestra de poder militar en las islas.





A esto se suma la reciente Revisión Estratégica de Defensa del Reino Unido (2025), que ratificó la importancia geoestratégica del Atlántico Sur y confirmó la ampliación de capacidades en la base de Mount Pleasant, incluyendo la actualización de radares , la prolongación de la vida útil de los cazas Eurofighter Typhoon desplegados en el archipiélago y la incorporación de nuevos sistemas de defensa antiaérea.





Este refuerzo militar evidencia que el Reino Unido no solo mantiene su presencia en las Islas Malvinas, sino que la fortalece con una visión de control regional a largo plazo, en un contexto de creciente disputa por los recursos naturales y las rutas marítimas del Atlántico Sur.



