El Ministerio de Educación volvió a postergar la Mesa Paritaria: se realizará este jueves en Río Grande

El Ministerio de Educación postergó la Mesa Paritaria con el SUTEF para este jueves 30 de octubre en Río Grande.

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego volvió a postergar la Mesa Paritaria Salarial que debía realizarse ayer miércoles. Según informaron desde el SUTEF, la cartera que conduce Pablo López Silva comunicó que el encuentro fue reprogramado para este jueves 30 de octubre a las 12:00 horas en el Centro Cultural Yaganes de la ciudad de Río Grande.

El Ministerio argumentó que la decisión responde al trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Ministerio de Economía, en el marco del análisis de una nueva propuesta salarial para los docentes fueguinos.

Por este motivo, el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF también fue reprogramado y se realizará este jueves a las 19 horas. Desde el sindicato informaron que las delegadas y delegados deberán solicitar el permiso gremial correspondiente y comunicarse con su Secretaría Gremial para obtener el enlace de participación.

Finalmente, desde la conducción del gremio docente convocaron a toda la docencia fueguina a mantenerse informada a través de los canales oficiales del sindicato y participar activamente de las definiciones colectivas.

