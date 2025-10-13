Durante el invierno se registraron 37 siniestros viales sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego

El Comité de Emergencia Provincial (COE), bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil, presentó las estadísticas oficiales del Operativo Invierno Seguro 2025, con resultados alentadores en materia de seguridad vial.

Según los datos del Observatorio Vial Provincial, elaborados a partir del Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGIVIS/ANSV), entre los meses de mayo y septiembre se registraron 37 siniestros viales sobre la Ruta Nacional N.º 3.





El pico más alto se concentró en julio, con 13 accidentes, y el 40,5% correspondió a vuelcos, provocados principalmente por hielo y nieve en la calzada.





Pese a estas condiciones, desde el COE destacaron que no hubo víctimas fatales, y que la cifra representa una notable disminución en comparación con años anteriores. En julio de 2022, por ejemplo, se habían contabilizado 50 siniestros solo en ese mes, y 139 durante todo el invierno.



