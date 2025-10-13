Durante el invierno se registraron 37 siniestros viales sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego

TDF: se registraron 37 siniestros viales durante el invierno en la Ruta 3. No hubo víctimas fatales.

El Comité de Emergencia Provincial informó una marcada reducción de accidentes respecto a años anteriores. El mes de julio fue el más crítico, pero sin víctimas fatales.
El Comité de Emergencia Provincial (COE), bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil, presentó las estadísticas oficiales del Operativo Invierno Seguro 2025, con resultados alentadores en materia de seguridad vial.

Según los datos del Observatorio Vial Provincial, elaborados a partir del Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGIVIS/ANSV), entre los meses de mayo y septiembre se registraron 37 siniestros viales sobre la Ruta Nacional N.º 3.

El pico más alto se concentró en julio, con 13 accidentes, y el 40,5% correspondió a vuelcos, provocados principalmente por hielo y nieve en la calzada.

Pese a estas condiciones, desde el COE destacaron que no hubo víctimas fatales, y que la cifra representa una notable disminución en comparación con años anteriores. En julio de 2022, por ejemplo, se habían contabilizado 50 siniestros solo en ese mes, y 139 durante todo el invierno.

Reducción histórica de accidentes

El informe subraya que la mejora se debe a una combinación de campañas de concientización, fortalecimiento de los equipos de respuesta, controles viales más eficientes y coordinación entre organismos. También se resaltó la mayor responsabilidad de los conductores, en especial en el uso de cubiertas homologadas para el invierno.

El secretario de Protección Civil, Pedro Franco, valoró “el esfuerzo conjunto de todas las áreas involucradas”, señalando que “la rápida respuesta ante emergencias y la cooperación ciudadana fueron claves para garantizar una mayor seguridad vial”.

Asimismo, destacó la importancia de la información preventiva difundida a través de canales oficiales y medios de comunicación, permitiendo una mejor toma de decisiones por parte de los usuarios de las rutas.

Compromiso hacia el futuro

Desde el COE, remarcaron su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias preventivas, adaptando los planes de contingencia de cara a la próxima temporada estival, y agradecieron la solidaridad y colaboración de la comunidad, factores esenciales para los resultados obtenidos.

Durante el invierno se registraron 37 siniestros viales sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego
