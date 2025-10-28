DPE sube la tarifa a los vecinos pero condona deudas millonarias a empresarios amigos

cortes frecuentes, baja tensión y un costo del servicio que no para de subir.

Sin embargo,

Entre los beneficiados aparece Sung Shih Ling —o Shih Ling Sung, según el orden occidentalizado del nombre— reconocido empresario de origen chino radicado en Ushuaia, dedicado al comercio de productos importados. En su caso, la condonación de deuda habría alcanzado cifras muy superiores a las que el ciudadano común jamás podría deber sin sufrir cortes y recargos.









La contradicción es evidente:

A los hogares se les sube la tarifa

El servicio se corta cada semana

La DPE gasta millones de pesos en combustible para sostener la generación y a algunos se les regala la luz

Incluso se conocieron condonaciones a instituciones religiosas, pero de montos menores y sin comparación con los beneficios otorgados a determinados privados.





Cada litro de combustible que la DPE compra —a precios exorbitantes— sale de los bolsillos de los contribuyentes fueguinos. Y cada factura impaga que se perdona, también la pagan los usuarios comunes. La pregunta es, a que ciudadano de a pie se le perdona deudas millonarios?





La sospecha que se instala es contundente: La energía se convierte en un negocio selectivo, donde el esfuerzo lo pone el ciudadano y la ventaja la reciben los amigos del poder.



