DPE sube la tarifa a los vecinos pero condona deudas millonarias a empresarios amigos

6 0 28 octubre 2025 2025-10-28T02:50:00-03:00 Editar esta nota

Cortes constantes y luz más cara en Ushuaia: DPE perdona deudas millonarias a empresarios mientras los vecinos sostienen el servicio con su bolsillo.

Mientras los usuarios sufren cortes constantes y pagan una luz cada vez más cara, el presidente de la DPE, Pedro Villarreal, perdona deudas millonarias a empresarios con vínculos políticos.
El servicio eléctrico en la capital fueguina atraviesa uno de sus momentos más críticos: cortes frecuentes, baja tensión y un costo del servicio que no para de subir. Sin embargo, la Dirección Provincial de Energía (DPE), en lugar de exigir el pago a quienes más deben, continúa condonando deudas millonarias a empresarios con buena llegada al poder político.

Entre los beneficiados aparece Sung Shih Ling —o Shih Ling Sung, según el orden occidentalizado del nombre— reconocido empresario de origen chino radicado en Ushuaia, dedicado al comercio de productos importados. En su caso, la condonación de deuda habría alcanzado cifras muy superiores a las que el ciudadano común jamás podría deber sin sufrir cortes y recargos.

deuda condonada por pedro villareal presidente dpe ushuaia


La contradicción es evidente:
  • A los hogares se les sube la tarifa
  • El servicio se corta cada semana
  • La DPE gasta millones de pesos en combustible para sostener la generación  y a algunos se les regala la luz
Incluso se conocieron condonaciones a instituciones religiosas, pero de montos menores y sin comparación con los beneficios otorgados a determinados privados.

Cada litro de combustible que la DPE compra —a precios exorbitantes— sale de los bolsillos de los contribuyentes fueguinos. Y cada factura impaga que se perdona, también la pagan los usuarios comunes. La pregunta es, a que ciudadano de a pie se le perdona deudas millonarios? 

La sospecha que se instala es contundente: La energía se convierte en un negocio selectivo, donde el esfuerzo lo pone el ciudadano y la ventaja la reciben los amigos del poder.

Mientras la gente vive pensando cuándo será el próximo apagón, la gestión de Villarreal elige mirar para otro lado ante los grandes deudores. La sociedad exige respuestas: ¿Por qué unos tienen que pagar sí o sí… y otros pueden no pagar nunca?

COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimooctubre 28, 2025

    que raro protegiendo al chino que se choreaba la merluza negra

  2. Anónimooctubre 28, 2025

    AHI ESTAN LOS QUE GOBIERNAN PARA LOS QUE MENOS TIENEN...JAJAJAJAJ NOCK OUT EN 2027

  3. Anónimooctubre 28, 2025

    que raro protegiendo a los chinos ,me equivoque de chino por el otro que se choreaba la merluza negra no es el mismo chino pero son todos iguales los chinos

  4. Anónimooctubre 28, 2025

    TREMENDO CHANTA VILLAREAL

  5. Anónimooctubre 28, 2025

    es lo que consiguieron con el voto nac&pop, no se quejen y no se vendan por un choripán en la próxima elección de gobernador

  6. Anónimooctubre 28, 2025

    y si, es lo que hay. Y después se preguntan por que no los votaron. INUTILES Y CORROS

