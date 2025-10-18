Defendamos Tierra del Fuego desmiente acusaciones de organizar usurpación en Ushuaia y denuncia judicialmente

6 0 18 octubre 2025 2025-10-18T13:06:00-03:00 Editar esta nota

Defendamos TDF negó su participación en la toma del Banderín 20 y apuntó una opereta mediática en plena crisis habitacional.

La agrupación negó rotundamente su participación en la toma del Banderín 20 y acusó a adversarios políticos de intentar usar la necesidad de las familias para sacar rédito político. El operativo policial expuso, una vez más, la urgencia de soluciones habitacionales.
La agrupación negó rotundamente su participación en la toma del Banderín 20 y acusó a adversarios políticos de intentar usar la necesidad de las familias para sacar rédito político. El operativo policial expuso, una vez más, la urgencia de soluciones habitacionales. 

La crisis habitacional en Ushuaia volvió a encender la polémica este viernes, cuando un fuerte operativo policial y municipal se desplegó en la zona del Banderín 20, donde 32 familias reclaman acceso a la tierra y a una vivienda digna.

El despliegue, que incluyó la presencia de funcionarios y móviles policiales, derivó en un nuevo capítulo de tensión entre el Municipio, las fuerzas políticas y los vecinos, dejando en evidencia la falta de soluciones reales a la emergencia habitacional que golpea a la capital fueguina.

En medio del conflicto, la agrupación “Defendamos Tierra del Fuego” salió a desmentir públicamente las acusaciones que la vinculaban con la toma de terrenos. “No tenemos absolutamente nada que ver con la ocupación". afirmo Gastón Díaz. 

Es una opereta armada para ensuciar a nuestra fuerza y tapar la falta de gestión”, expresaron desde el espacio y responsabilizaron de montar una maniobra política y mediática para confundir a la opinión pública. Por otro lado, se decidió desde Defendamos Tierra del Fuego denunciar a los responsables de difamar y exponer datos personales publicados en distintos medios. 

Mientras tanto, las 32 familias afectadas continúan reclamando soluciones concretas. Muchas de ellas están inscritas desde hace años en el registro de demanda habitacional. 

En vísperas de un nuevo proceso electoral, la utilización política del drama social deja al descubierto la hipocresía de ciertos sectores que, mientras se pelean por el poder, siguen mirando hacia otro lado ante la necesidad de cientos de familias sin techo en Ushuaia.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimooctubre 18, 2025

    Tierra del negros

    ResponderBorrar
  2. Anónimooctubre 18, 2025

    Todo por votos y despues se hacen los boludos como siempre además cuando van a entender que los politicos son una bosta

    ResponderBorrar
  3. Anónimooctubre 18, 2025

    No jodan diciendo crisis habitacional. Es negocio de tierras

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimooctubre 18, 2025

      Todos saben que los bolitas tienen un negocio inmobiliario ,los bolitas okupan y luego las venden en dolares

      Borrar
  4. Anónimooctubre 18, 2025

    Defendamos Tierra del Fuego se encamina como la fuerza Politica que gobernara TdF Vuoto se termino por soberbio

    ResponderBorrar
  5. Anónimooctubre 18, 2025

    Todos saben que los bolitas tienen un negocio inmobiliario okupan terrenos fabrican casillas y luego las venden y piden dolares por ellos

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,269,Espectaculos,87,Interes,2388,Interes General,3224,Internacionales,155,Locales,3804,Noticias Nacionales,1414,Policiale,6,Policiales,11416,Sociedad,5027,Tecno,77,Tendencias,144,Titulares,14633,Ultimas Noticias,13022,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Defendamos Tierra del Fuego desmiente acusaciones de organizar usurpación en Ushuaia y denuncia judicialmente
Defendamos Tierra del Fuego desmiente acusaciones de organizar usurpación en Ushuaia y denuncia judicialmente
Defendamos TDF negó su participación en la toma del Banderín 20 y apuntó una opereta mediática en plena crisis habitacional.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtNArc2fqiOAXF-4ffz5nKbiYDf7s13SbpQ3dltx7urTPz5sqG5g9jCVhhmPKk5OitvcLBPo5FokbqNc5pEth7Pi0_hTQcXJsFa2PJyOzUJWrhb_Lo6iLCO8Tm9kVz62C7Yhd_6YJj4zTsf1xTAhLLZO4OsaYefyNFAzPWDXj6cVMh90zmJ8Hh/w640-h384/gaston%20diaz%20desmiente%20opereta%20politica%20antes%20de%20las%20elecciones.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtNArc2fqiOAXF-4ffz5nKbiYDf7s13SbpQ3dltx7urTPz5sqG5g9jCVhhmPKk5OitvcLBPo5FokbqNc5pEth7Pi0_hTQcXJsFa2PJyOzUJWrhb_Lo6iLCO8Tm9kVz62C7Yhd_6YJj4zTsf1xTAhLLZO4OsaYefyNFAzPWDXj6cVMh90zmJ8Hh/s72-w640-c-h384/gaston%20diaz%20desmiente%20opereta%20politica%20antes%20de%20las%20elecciones.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/defendamos-tierra-del-fuego-desmiente.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/defendamos-tierra-del-fuego-desmiente.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos