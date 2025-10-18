Defendamos Tierra del Fuego desmiente acusaciones de organizar usurpación en Ushuaia y denuncia judicialmente

La agrupación negó rotundamente su participación en la toma del Banderín 20 y acusó a adversarios políticos de intentar usar la necesidad de las familias para sacar rédito político. El operativo policial expuso, una vez más, la urgencia de soluciones habitacionales.

La crisis habitacional en Ushuaia volvió a encender la polémica este viernes, cuando un fuerte operativo policial y municipal se desplegó en la zona del Banderín 20, donde 32 familias reclaman acceso a la tierra y a una vivienda digna.





El despliegue, que incluyó la presencia de funcionarios y móviles policiales, derivó en un nuevo capítulo de tensión entre el Municipio, las fuerzas políticas y los vecinos, dejando en evidencia la falta de soluciones reales a la emergencia habitacional que golpea a la capital fueguina.





En medio del conflicto, la agrupación “Defendamos Tierra del Fuego” salió a desmentir públicamente las acusaciones que la vinculaban con la toma de terrenos. “No tenemos absolutamente nada que ver con la ocupación". afirmo Gastón Díaz.





Es una opereta armada para ensuciar a nuestra fuerza y tapar la falta de gestión”, expresaron desde el espacio y responsabilizaron de montar una maniobra política y mediática para confundir a la opinión pública. Por otro lado, se decidió desde Defendamos Tierra del Fuego denunciar a los responsables de difamar y exponer datos personales publicados en distintos medios.





Mientras tanto, las 32 familias afectadas continúan reclamando soluciones concretas. Muchas de ellas están inscritas desde hace años en el registro de demanda habitacional.





En vísperas de un nuevo proceso electoral, la utilización política del drama social deja al descubierto la hipocresía de ciertos sectores que, mientras se pelean por el poder, siguen mirando hacia otro lado ante la necesidad de cientos de familias sin techo en Ushuaia.