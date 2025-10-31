Corte programado de agua afectará a varios barrios de Ushuaia este viernes

Según el comunicado oficial, las tareas se realizarán en la intersección de calles Yowen y ARA Bahía Paraíso, por lo que los barrios Itulara, Akawaia y zonas aledañas sufrirán baja presión o falta total de suministro entre las 9:00 y las 13:00 horas aproximadamente.

Desde la DPOSS solicitaron a los usuarios hacer un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reserva, y se recordó que los cortes se deben a intervenciones necesarias para el mantenimiento y mejora del sistema de distribución.





El organismo provincial pidió disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar e instó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales.