Corte programado de agua afectará a varios sectores del centro de Ushuaia hoy

La DPOSS informó hoy, lunes 6 de octubre habrá baja presión y falta de suministro de agua por trabajos en la red en la zona de Fadul y Deloqui. El corte se extenderá desde las 9 hasta las 13 horas.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) comunicó que este lunes 6 de octubre se realizará un corte programado de agua en distintos sectores de la ciudad de Ushuaia, debido a tareas de mantenimiento en la red de distribución.





Los trabajos se desarrollarán en inmediaciones de la intersección de las calles Fadul y Deloqui, lo que provocará baja presión o falta total de suministro en el área comprendida desde Gobernador Paz hasta Magallanes y desde Rosas hasta Rivadavia.





Según informó el organismo, el servicio se verá afectado entre las 9:00 y las 13:00 horas aproximadamente, momento en el que se prevé la normalización del sistema.





La DPOSS solicitó a los vecinos disculpas por las molestias ocasionadas y recomendó hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, priorizando el consumo esencial mientras duren las tareas.