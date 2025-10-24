Contratación directa para Terra Ignis: el Gobierno autorizó un “cheque en blanco” para un equipo eléctrico en Tolhuin

Un contrato sin precio definido





Según la resolución oficializada este jueves, la contratación —realizada bajo la órbita de Terra Ignis y la Dirección Provincial de Energía (DPE)— prevé que el equipo funcione como reserva fría dentro de la usina de generación eléctrica de Tolhuin, con 300 horas de marcha para reforzar la Central Termoeléctrica local.





Sin embargo, el documento no incluye el importe de la operación, un detalle que despierta fuertes sospechas sobre la transparencia del procedimiento y sobre la forma en que se administra el presupuesto público provincial. Lo que si se sabe es que el importe ira ente 0 y 500 millones, que es lo que se permite para este tipo de contrataciones por parte del jurisdiccional de compras que el el máximo autorizado.



