Contratación directa para Terra Ignis: el Gobierno autorizó un “cheque en blanco” para un equipo eléctrico en Tolhuin

El Gobierno de Melella autorizó una contratación directa sin monto definido para Terra Ignis. Un “cheque en blanco” firmado por Agustín Tita.

El Gobierno provincial aprobó, por contratación directa y sin control público, la instalación y alquiler de un equipo de generación eléctrica móvil de 1,2 MW destinado a la ciudad de Tolhuin.
La medida lleva la firma del jefe de Gabinete Agustín Tita, mano derecha del gobernador Gustavo Melella y actual candidato a diputado nacional.

Lo insólito es que, pese a que las especificaciones técnicas del pliego son sumamente precisas, la oferta aprobada no detalla un monto total. En otras palabras, el Gobierno firmó un contrato “en blanco” para un servicio que debería haberse licitado públicamente.

Un contrato sin precio definido

Según la resolución oficializada este jueves, la contratación —realizada bajo la órbita de Terra Ignis y la Dirección Provincial de Energía (DPE)— prevé que el equipo funcione como reserva fría dentro de la usina de generación eléctrica de Tolhuin, con 300 horas de marcha para reforzar la Central Termoeléctrica local.

Sin embargo, el documento no incluye el importe de la operación, un detalle que despierta fuertes sospechas sobre la transparencia del procedimiento y sobre la forma en que se administra el presupuesto público provincial. Lo que si se sabe es que el importe ira ente 0 y 500 millones, que es lo que se permite para este tipo de contrataciones por parte del jurisdiccional de compras que el el máximo autorizado. 

agustin tita firma la contratación directa

“Un abuso sistemático de la contratación directa”

Desde distintos sectores críticos del manejo energético fueguino calificaron la maniobra como “un nuevo abuso de la contratación directa en Tierra del Fuego”, avalado por la desidia del Ministerio de Energía y el silencio cómplice de los organismos de control.


“El abuso sistemático de la Contratación Directa en Tierra del Fuego, avalado por la desidia del Ministerio de Energía y el silencio cómplice de los Órganos de Control, es una burla al Pueblo de TDF que termina pagando la ineficiencia de funcionarios del Gobierno y funcionarios vitalicios del control”, expresó una fuente vinculada al sector energético.

Tolhuin: energía a cualquier precio (aunque no figure)

La decisión se justifica oficialmente en la necesidad de asegurar el suministro eléctrico ante posibles contingencias, pero en los hechos, la resolución no fija límites presupuestarios ni mecanismos de fiscalización.

Con esta maniobra, Terra Ignis vuelve a estar en el centro de la polémica, sumando un nuevo capítulo a su historial de contrataciones directas, discrecionalidad y opacidad administrativa, mientras los organismos encargados de controlar permanecen en silencio.

firmaron sin precio agustin tita


  1. Anónimooctubre 24, 2025

    Cuando voten acuérdense que estos trajeron más de 1000 personas a ushuaia y les pagan un sueldo y aparte les alquilan las casas y la mayoría cobran 3 millones paraarriba y vien en el barrio nuevo Bahía cucharita.

  2. Anónimooctubre 24, 2025

    Este gobierno fundió a ushuaia. Gente en la calle. Sin obras. Los bolsones de comida te lo entregan podridas o vencidas los alimentos. Y tienen llenos de punteros vagos que cobran sueldos millonarios

  3. Anónimooctubre 24, 2025

    Los retornos se los cobra estercita lopez entre analia escalaste y matias machado son los socios de la jefatura de gabinete. No voten a estos delincuentes el domingo

  4. Anónimooctubre 24, 2025

    ya se para que lado no ira mi voto!!

  5. Anónimooctubre 24, 2025

    Fuerza patria!!!! Dale, vos pone el lomo y nosotros los peronistas nos llenamos de guita. Dale, fuerza patria. Dale!!!!

  6. Anónimooctubre 24, 2025

    Che, déjense de joder, te roban en la cara!!!! NO VOTEN PERONISMO EL DOMINGO

