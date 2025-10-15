Condenaron a Héctor López a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores en Tolhuin

Héctor López fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores en Tolhuin. Se ordenó su inmediata detención.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a Héctor López a 15 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual y promoción de la corrupción de menores, cometidos en el año 2015 en la localidad de Tolhuin. Además, se dispuso su inmediata detención en la sala de audiencias.
Durante la lectura de la sentencia, el Tribunal determinó que López sea declarado reincidente, dado que ya contaba con antecedentes por delitos de la misma naturaleza. La decisión fue adoptada tras valorar las pruebas y testimonios incorporados durante el juicio, que confirmaron su responsabilidad en los hechos investigados.

El condenado fue detenido de inmediato en la propia sala de juicio, donde los jueces ordenaron su traslado al Servicio Penitenciario Provincial para el cumplimiento de la pena impuesta.

El caso se remonta al año 2015, cuando se denunciaron los abusos cometidos contra una menor de edad en Tolhuin. La investigación derivó en su procesamiento y posterior elevación a juicio, culminando ahora con una condena ejemplar por parte del Poder Judicial.

La pena de 15 años de prisión y la declaración de reincidencia refuerzan el criterio judicial de aplicar sanciones severas frente a delitos contra la integridad sexual de menores, considerados de extrema gravedad.

