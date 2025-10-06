Concejales interpelan al abogado del Municipio de Tolhuin en una sesión cargada de tensión política

El Concejo Deliberante de Tolhuin vivió este lunes una jornada de alta tensión institucional tras la interpelación al secretario Legal y Técnico del municipio, Dr. Alexis Solís, citado por los concejales para dar explicaciones sobre diversas decisiones adoptadas por el Ejecutivo local.

El funcionario compareció ante el cuerpo acompañado por una amplia comitiva del gabinete municipal y, de manera significativa, por el propio intendente Daniel Harrington, cuya presencia fue interpretada como un gesto político de respaldo directo en medio de un clima de abierta confrontación entre los dos poderes comunales.





Durante la sesión, los ediles formularon preguntas sobre una serie de actuaciones legales y administrativas cuestionadas, entre ellas el desalojo de una vivienda de fin de semana que derivó en una denuncia judicial contra Solís presentada por una vecina de Tolhuin.





Antes de la audiencia, el secretario había remitido un informe escrito con respuestas y documentación al Concejo, por lo que en varios pasajes de la interpelación se limitó a remitir a los ediles al contenido de la carpeta, señalando que “toda la información solicitada ya fue respondida por escrito”.





El tono de la sesión se tornó por momentos áspero, con fuertes cruces verbales y marcadas diferencias políticas que dejaron en evidencia el profundo desgaste institucional entre el Ejecutivo de Harrington y el Concejo Deliberante, una disputa que ya se venía manifestando en distintas decisiones administrativas y presupuestarias.



