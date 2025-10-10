El Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos y provocó la caída del dólar en Argentina

EEUU intervino en el mercado cambiario argentino: vendió USD 100 millones y compró pesos, haciendo caer el dólar a $1.420.
Una operación inédita: el gobierno de Donald Trump vendió dólares en el mercado local para quedarse con pesos argentinos. La medida, ejecutada a través de tres bancos, busca respaldar la estabilidad cambiaria antes de las elecciones.
El mercado cambiario argentino vivió este jueves una jornada histórica y atípica: el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente vendiendo dólares para comprar pesos argentinos, una maniobra que impactó de inmediato en la cotización y llevó al dólar a cerrar a $1.420, diez pesos menos que el día anterior.
La operación fue confirmada por el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien publicó en la red social X: “La Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos.”
Según fuentes del mercado, la intervención alcanzó unos USD 100 millones, canalizados a través de JP Morgan, Santander y Citi, que actuaron como intermediarios locales. Esta acción no forma parte del swap por USD 20.000 millones que también fue confirmado por Bessent, sino que se trata de una operación independiente, de impacto inmediato sobre la liquidez del mercado.
Un movimiento inesperado
Hasta horas antes del anuncio, el Gobierno argentino enfrentaba una grave falta de divisas para sostener la banda cambiaria, tras agotar los ingresos extraordinarios del sector agroexportador. Con la intervención estadounidense, el mercado recibió una señal de respaldo que detuvo la escalada del dólar, que había tocado los $1.470 antes de retroceder.
La primera alerta sobre la operación llegó a través de un mensaje interno de Santander, que notificó a sus clientes: “Informamos a nuestros clientes que Santander realizó operaciones en nombre del Tesoro de EEUU con fines de intervención cambiaria.”
Minutos después, el propio Bessent oficializó la medida y reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump a la administración argentina, señalando que el país “es un socio estratégico” y destacando la “disciplina fiscal” del actual modelo económico.
Efecto inmediato en el dólar
El movimiento del Tesoro norteamericano se reflejó en la jornada cambiaria: tras varias ruedas de tensión y escasez de dólares, el tipo de cambio cedió hasta $1.420, marcando un descenso de 50 pesos respecto al máximo semanal.
El mercado interpretó la maniobra como un mensaje político y económico contundente de Washington, que busca dar estabilidad al peso argentino y evitar una corrida cambiaria a pocas semanas de las elecciones.
Bessent también dejó una definición sobre el rumbo económico: “El enfoque consiste en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino, mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión y la creación de empleo en el sector privado. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles.”
La intervención estadounidense, inédita en su tipo, reconfigura el tablero financiero argentino y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington, en un contexto de alta volatilidad política y económica.
Un hecho sin precedentes desde 1971
Desde la ruptura del sistema de Bretton Woods en 1971, las intervenciones directas del Tesoro estadounidense en mercados de divisas han sido extremadamente raras.
En 53 años, solo se registraron tres casos previos —y siempre con monedas de las principales economías desarrolladas—:
1998: venta de dólares para sostener el yen japonés durante la crisis asiática.
2000: compra de euros para apuntalar la moneda recién nacida en medio de su crisis de confianza.
2011: venta de yenes tras el devastador terremoto y tsunami en Japón.
La intervención sobre el peso argentino marca la primera vez en la historia que Estados Unidos actúa directamente sobre la moneda de una economía emergente, lo que la convierte en un hecho de enorme relevancia geopolítica y financiera.
