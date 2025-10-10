El Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos y provocó la caída del dólar en Argentina

Una operación inédita: el gobierno de Donald Trump vendió dólares en el mercado local para quedarse con pesos argentinos. La medida, ejecutada a través de tres bancos, busca respaldar la estabilidad cambiaria antes de las elecciones.

El mercado cambiario argentino vivió este jueves una jornada histórica y atípica: el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente vendiendo dólares para comprar pesos argentinos, una maniobra que impactó de inmediato en la cotización y llevó al dólar a cerrar a $1.420, diez pesos menos que el día anterior.





La operación fue confirmada por el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien publicó en la red social X: “La Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos.”





Según fuentes del mercado, la intervención alcanzó unos USD 100 millones, canalizados a través de JP Morgan, Santander y Citi, que actuaron como intermediarios locales. Esta acción no forma parte del swap por USD 20.000 millones que también fue confirmado por Bessent, sino que se trata de una operación independiente, de impacto inmediato sobre la liquidez del mercado.