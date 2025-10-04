Carlos Córdoba (ATE): “Volvió la esclavitud en las escuelas fueguinas”

0 0 04 octubre 2025 2025-10-04T00:58:00-03:00 Editar esta nota

Carlos Córdoba (ATE) denunció precarización laboral en escuelas fueguinas y exigió el pase a planta permanente para más de 400 jóvenes.

El titular de ATE Tierra del Fuego denunció que más de 400 jóvenes trabajan en condiciones precarias dentro del sistema educativo provincial. Sin seguro, sin estabilidad y con sueldos bajos, reclamó al Gobierno que los incorpore a planta permanente y criticó la falta de concursos transparentes.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, denunció una grave situación de precarización laboral en el ámbito educativo provincial, asegurando que “volvió la esclavitud en las escuelas".

Según detalló, más de 400 jóvenes de entre 18 y 20 años desempeñan tareas en escuelas públicas de Tierra del Fuego sin seguro, sin estabilidad laboral y con sueldos que no superan los 500 mil pesos, mientras deben cubrir gastos diarios de transporte que superan los 2 mil pesos.

Córdoba cuestionó que, en lugar de incorporar personal estatal para cubrir los puestos que quedan vacantes por jubilaciones, el Gobierno “creó cooperativas integradas por familiares o amigos de funcionarios”, lo que —según advirtió— generó un sistema “que solo favorece a los cercanos al poder”.

El dirigente gremial confirmó que ATE presentó una nota formal al Ejecutivo provincial exigiendo la inmediata incorporación de estos trabajadores a la planta permanente: “Les pedimos que dejen de explotarlos. En 2004 logramos el pase a planta con el Megapase I y II, pero hoy estamos otra vez en la misma situación. El Gobierno pone a los amigos y deja afuera a los que no le sirven”, expresó.

Además, reclamó la firma urgente del Convenio Colectivo de Trabajo, una herramienta que —según explicó— permitiría regularizar las condiciones laborales, transparentar los ascensos y ordenar la carrera administrativa. “El convenio colectivo es lo mejor que puede pasarle a los trabajadores estatales. Lo pedimos hace años y seguimos esperando”, remarcó Córdoba.

El gremialista recordó que esta demanda no es nueva, ya que fue planteada en gestiones anteriores sin obtener respuesta. “También se lo pedimos a Fabiana Ríos, que era de los nuestros, conocía el sindicalismo, pero no nos escuchó e hizo la suya”, concluyó con evidente malestar.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,268,Espectaculos,86,Interes,2376,Interes General,3205,Internacionales,153,Locales,3730,Noticias Nacionales,1410,Policiale,6,Policiales,11398,Sociedad,4996,Tecno,76,Tendencias,139,Titulares,14553,Ultimas Noticias,12942,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Carlos Córdoba (ATE): “Volvió la esclavitud en las escuelas fueguinas”
Carlos Córdoba (ATE): “Volvió la esclavitud en las escuelas fueguinas”
Carlos Córdoba (ATE) denunció precarización laboral en escuelas fueguinas y exigió el pase a planta permanente para más de 400 jóvenes.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDUilaezIQ33rM3ABcxf-UMxB9w4xatl9rDvQuoh9A2_aSAB4jy2kjoQHJdznZLWB7iF83JNEu_wYYKeQaz4o-sL2YJEndBif1ju7mLQ64YScH6dk460bkNzgSuXaLjJj97QI3E2TLkx5wmFMKiwCwfonMxkzYNWe_dgWi4lW6Cp4riBI9H0ux/w640-h384/ministerio%20de%20educacion%20de%20tdf%20precarizacion%20laboral.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDUilaezIQ33rM3ABcxf-UMxB9w4xatl9rDvQuoh9A2_aSAB4jy2kjoQHJdznZLWB7iF83JNEu_wYYKeQaz4o-sL2YJEndBif1ju7mLQ64YScH6dk460bkNzgSuXaLjJj97QI3E2TLkx5wmFMKiwCwfonMxkzYNWe_dgWi4lW6Cp4riBI9H0ux/s72-w640-c-h384/ministerio%20de%20educacion%20de%20tdf%20precarizacion%20laboral.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/carlos-cordoba-ate-volvio-la-esclavitud.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/carlos-cordoba-ate-volvio-la-esclavitud.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos