Carlos Córdoba (ATE): “Volvió la esclavitud en las escuelas fueguinas”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, denunció una grave situación de precarización laboral en el ámbito educativo provincial, asegurando que “volvió la esclavitud en las escuelas".

Según detalló, más de 400 jóvenes de entre 18 y 20 años desempeñan tareas en escuelas públicas de Tierra del Fuego sin seguro, sin estabilidad laboral y con sueldos que no superan los 500 mil pesos, mientras deben cubrir gastos diarios de transporte que superan los 2 mil pesos.





Córdoba cuestionó que, en lugar de incorporar personal estatal para cubrir los puestos que quedan vacantes por jubilaciones, el Gobierno “creó cooperativas integradas por familiares o amigos de funcionarios”, lo que —según advirtió— generó un sistema “que solo favorece a los cercanos al poder”.





El dirigente gremial confirmó que ATE presentó una nota formal al Ejecutivo provincial exigiendo la inmediata incorporación de estos trabajadores a la planta permanente: “Les pedimos que dejen de explotarlos. En 2004 logramos el pase a planta con el Megapase I y II, pero hoy estamos otra vez en la misma situación. El Gobierno pone a los amigos y deja afuera a los que no le sirven”, expresó.





Además, reclamó la firma urgente del Convenio Colectivo de Trabajo, una herramienta que —según explicó— permitiría regularizar las condiciones laborales, transparentar los ascensos y ordenar la carrera administrativa. “El convenio colectivo es lo mejor que puede pasarle a los trabajadores estatales. Lo pedimos hace años y seguimos esperando”, remarcó Córdoba.





El gremialista recordó que esta demanda no es nueva, ya que fue planteada en gestiones anteriores sin obtener respuesta. “También se lo pedimos a Fabiana Ríos, que era de los nuestros, conocía el sindicalismo, pero no nos escuchó e hizo la suya”, concluyó con evidente malestar.