Alerta amarilla por fuertes vientos en toda Tierra del Fuego

La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla por fuertes vientos que afectará a toda la provincia de Tierra del Fuego AIAS entre la mañana del jueves 9 y el viernes 10 de octubre.

Según el informe oficial, se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en la zona norte de la isla, incluyendo Río Grande y Tolhuin, aunque también se sentirán con intensidad en Ushuaia y zonas rurales.





Desde Protección Civil se recomendó a la población no sacar la basura ni dejar objetos sueltos al aire libre, debido al riesgo de que sean arrastrados por el viento. Además, se pidió precaución al circular por las rutas provinciales, donde las ráfagas podrían reducir la visibilidad y afectar el control de los vehículos.





Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911 (emergencias) o al 103 (Defensa Civil). En Ushuaia, ya se registraron caídas de ramas y cables durante las primeras horas del miércoles, mientras que en Río Grande varios vecinos reportaron dificultades para circular y contenedores de basura volcados en distintos sectores.





La advertencia se mantendrá activa hasta la tarde del Jueves, cuando se espera una mejora gradual en las condiciones meteorológicas.