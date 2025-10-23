Accidente de tránsito en Perito Moreno y Eva Perón

Accidente de tránsito en Perito Moreno y Eva Perón, Ushuaia. Intervino la policía. No hubo heridos, solo daños materiales.

Hace instantes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Perito Moreno y Eva Perón, donde debió intervenir personal policial.

Según informaron fuentes en el lugar, el siniestro involucró a dos vehículos y, afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Solo se registraron daños materiales menores en las unidades.

Efectivos de la Comisaría Primera trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias de rigor, mientras se retiraban los vehículos involucrados. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante algunos minutos, pero ya fue restablecido con normalidad.

