10 años de prisión para Fernando Sabag Montiel por el atentado contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 6 dictó este miércoles la sentencia por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en Recoleta.

El principal acusado, Fernando Sabag Montiel, fue condenado a 10 años de prisión por disparar en la cabeza de la expresidenta, en un hecho que conmocionó al país. Además, el tribunal le sumó cuatro años adicionales por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, delito juzgado de forma paralela.





Su expareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años de cárcel al ser considerada partícipe e instigadora del intento de asesinato. Por su parte, Nicolás Carrizo, conocido como el “jefe de los copitos”, fue absuelto por falta de pruebas.





Tras más de un año de audiencias y la declaración de 157 testigos, los jueces resolvieron el caso en medio de fuertes tensiones políticas y mediáticas. La querella, representada por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, había pedido 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, mientras que la fiscalía, encabezada por Gabriela Baigún, solicitó 19 años para el primero.





Durante el juicio, Sabag Montiel reconoció abiertamente su intención: “Yo la quería matar a Cristina, y Brenda quería que muriera. Me vi humillado; antes tenía un buen pasar económico y terminé vendiendo copitos”, declaró ante el tribunal.





Uliarte, en tanto, alegó problemas de salud mental, al igual que su expareja, intentando sostener una defensa de inimputabilidad que no prosperó. Cristina Kirchner no asistió a la audiencia de lectura del veredicto. Su abogado, Juan Manuel Ubeira, explicó que “no pidió asistir” y que “se encuentra bien de salud”.





Con este fallo, se cierra uno de los capítulos judiciales más resonantes de los últimos años, aunque la causa sigue generando debate político por la falta de definiciones sobre los eventuales financistas y vínculos políticos detrás del atentado.