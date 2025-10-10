10 años de prisión para Fernando Sabag Montiel por el atentado contra Cristina Kirchner

0 0 08 octubre 2025 2025-10-08T22:14:00-03:00 Editar esta nota

Condenan a Fernando Sabag Montiel a 10 años por el atentado a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte recibió 8 años y Nicolás Carrizo fue absuelto.

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó al autor del intento de magnicidio a 10 años de prisión, más otros 4 por tenencia y distribución de pornografía infantil. Brenda Uliarte recibió 8 años de cárcel y Nicolás Carrizo fue absuelto.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 6 dictó este miércoles la sentencia por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en Recoleta.

El principal acusado, Fernando Sabag Montiel, fue condenado a 10 años de prisión por disparar en la cabeza de la expresidenta, en un hecho que conmocionó al país. Además, el tribunal le sumó cuatro años adicionales por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, delito juzgado de forma paralela.

Su expareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años de cárcel al ser considerada partícipe e instigadora del intento de asesinato. Por su parte, Nicolás Carrizo, conocido como el “jefe de los copitos”, fue absuelto por falta de pruebas.

Tras más de un año de audiencias y la declaración de 157 testigos, los jueces resolvieron el caso en medio de fuertes tensiones políticas y mediáticas. La querella, representada por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, había pedido 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, mientras que la fiscalía, encabezada por Gabriela Baigún, solicitó 19 años para el primero.

Durante el juicio, Sabag Montiel reconoció abiertamente su intención: “Yo la quería matar a Cristina, y Brenda quería que muriera. Me vi humillado; antes tenía un buen pasar económico y terminé vendiendo copitos”, declaró ante el tribunal.

Uliarte, en tanto, alegó problemas de salud mental, al igual que su expareja, intentando sostener una defensa de inimputabilidad que no prosperó. Cristina Kirchner no asistió a la audiencia de lectura del veredicto. Su abogado, Juan Manuel Ubeira, explicó que “no pidió asistir” y que “se encuentra bien de salud”.

Con este fallo, se cierra uno de los capítulos judiciales más resonantes de los últimos años, aunque la causa sigue generando debate político por la falta de definiciones sobre los eventuales financistas y vínculos políticos detrás del atentado.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2380,Interes General,3210,Internacionales,154,Locales,3754,Noticias Nacionales,1412,Policiale,6,Policiales,11407,Sociedad,5001,Tecno,76,Tendencias,141,Titulares,14580,Ultimas Noticias,12969,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: 10 años de prisión para Fernando Sabag Montiel por el atentado contra Cristina Kirchner
10 años de prisión para Fernando Sabag Montiel por el atentado contra Cristina Kirchner
Condenan a Fernando Sabag Montiel a 10 años por el atentado a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte recibió 8 años y Nicolás Carrizo fue absuelto.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJuW88B2dk-5w9NqQ32FXaQk8vrksMpPjCLyUCFJ4P2kTuZPAtWfNN-Vwq1eZ4tEc6bpfyWS4D-Gq1X18oT627VD-cPiuz21vUKzx_L7ohGYlR6vmOabhYiOjnfPh2gL_Za2rA8_mXLfkFyhiB-U8uE9kKChoHYoHGQL0T4YXBkvRO5Y6_3tBD/w640-h384/juicio%20por%20intento%20de%20atentado%20contra%20cristina.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJuW88B2dk-5w9NqQ32FXaQk8vrksMpPjCLyUCFJ4P2kTuZPAtWfNN-Vwq1eZ4tEc6bpfyWS4D-Gq1X18oT627VD-cPiuz21vUKzx_L7ohGYlR6vmOabhYiOjnfPh2gL_Za2rA8_mXLfkFyhiB-U8uE9kKChoHYoHGQL0T4YXBkvRO5Y6_3tBD/s72-w640-c-h384/juicio%20por%20intento%20de%20atentado%20contra%20cristina.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/10-anos-de-prision-para-fernando-sabag.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/10-anos-de-prision-para-fernando-sabag.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos