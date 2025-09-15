Ya no es obligatorio el uso de cubiertas de invierno en Ushuaia

0 0 15 septiembre 2025 2025-09-15T00:00:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: desde el 15 de septiembre ya no será obligatorio circular con cubiertas de invierno, tras resolverse el fin de la temporada invernal.

La Municipalidad adelantó el fin de la temporada invernal: desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno en toda la ciudad.
La Municipalidad de Ushuaia resolvió que desde hoy, lunes 15 de septiembre los vehículos ya no estarán obligados a circular con cubiertas de invierno, tras evaluar que las condiciones climáticas permiten adelantar el cierre de la temporada invernal.

La decisión quedó oficializada a través de la resolución SSU N° 15/2025, emitida por la Subsecretaría de Seguridad Urbana, luego de un análisis conjunto con el Gobierno provincial y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En paralelo, el Ejecutivo provincial confirmó el fin del Operativo Invierno en toda Tierra del Fuego, por lo que tampoco será exigido el uso de cubiertas especiales fuera de la capital.

De todas formas, las autoridades advirtieron que la medida podría revisarse en caso de presentarse situaciones climáticas extraordinarias, como nevadas o formación de hielo en la calzada.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2359,Interes General,3177,Internacionales,151,Locales,3623,Noticias Nacionales,1397,Policiale,4,Policiales,11367,Sociedad,4961,Tecno,76,Tendencias,128,Titulares,14434,Ultimas Noticias,12823,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ya no es obligatorio el uso de cubiertas de invierno en Ushuaia
Ya no es obligatorio el uso de cubiertas de invierno en Ushuaia
Ushuaia: desde el 15 de septiembre ya no será obligatorio circular con cubiertas de invierno, tras resolverse el fin de la temporada invernal.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nXFiVwBwXHYZQgYGGCO0g8-c6hqhSKl28ZF6CWNm5laVUct1EJa06qcgDSMJR8a0Jvt0x-BmJzqPNDYE2J3PSgPrySWYvCKSzhiAFw-Wg1OBSZfi40kpcC0iOG251GM1BC6JnKdwqm-Qx-BhOUhGx4IgZrqTi7AP9htaK-WzgqXLADRSfD7-/w640-h412/no%20es%20obligatorio%20el%20uso%20de%20ruedas%20de%20invierno%20e%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nXFiVwBwXHYZQgYGGCO0g8-c6hqhSKl28ZF6CWNm5laVUct1EJa06qcgDSMJR8a0Jvt0x-BmJzqPNDYE2J3PSgPrySWYvCKSzhiAFw-Wg1OBSZfi40kpcC0iOG251GM1BC6JnKdwqm-Qx-BhOUhGx4IgZrqTi7AP9htaK-WzgqXLADRSfD7-/s72-w640-c-h412/no%20es%20obligatorio%20el%20uso%20de%20ruedas%20de%20invierno%20e%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/ya-no-es-obligatorio-el-uso-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/ya-no-es-obligatorio-el-uso-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos