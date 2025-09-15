Ya no es obligatorio el uso de cubiertas de invierno en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia resolvió que desde hoy, lunes 15 de septiembre los vehículos ya no estarán obligados a circular con cubiertas de invierno, tras evaluar que las condiciones climáticas permiten adelantar el cierre de la temporada invernal.

La decisión quedó oficializada a través de la resolución SSU N° 15/2025, emitida por la Subsecretaría de Seguridad Urbana, luego de un análisis conjunto con el Gobierno provincial y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).





En paralelo, el Ejecutivo provincial confirmó el fin del Operativo Invierno en toda Tierra del Fuego, por lo que tampoco será exigido el uso de cubiertas especiales fuera de la capital.





De todas formas, las autoridades advirtieron que la medida podría revisarse en caso de presentarse situaciones climáticas extraordinarias, como nevadas o formación de hielo en la calzada.