(Vídeos) Masivas marchas en Ushuaia y Río Grande en defensa de la universidad pública y del Hospital Garrahan

Masivas marchas en Ushuaia y Río Grande contra los vetos de Milei. La UNTDF y la UTN encabezaron la defensa de la universidad pública y del Garrahan.


Docentes, estudiantes, gremios y vecinos se movilizaron en Tierra del Fuego contra el veto de Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

Las calles de Ushuaia y Río Grande volvieron a llenarse este miércoles con una multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública y gratuita, en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que recorrió todo el país en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei.

En ambas ciudades, las manifestaciones estuvieron encabezadas por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Tierra del Fuego (UTN) y la Universidad Nacional Tierra del Fuego (UNTDF), acompañadas por sectores gremiales, políticos, sociales y vecinos que se sumaron de forma independiente.

En Río Grande, la concentración tuvo lugar en la Plaza de las Américas, donde confluyeron las columnas que partieron desde la UTN y la UNTDF. Allí se leyó el documento nacional titulado “El sueño de un país, el grito de una nación” y se pronunciaron discursos críticos contra las políticas del Gobierno nacional hacia la educación, la ciencia y la salud.

En Ushuaia, la marcha culminó frente a la sede de la UNTDF con una masiva participación de docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

Además de rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, los manifestantes repudiaron la decisión del Gobierno de frenar la declaración de emergencia pediátrica, que impacta en el funcionamiento del Hospital Garrahan.

“Defender la universidad pública, gratuita y de calidad es defender el futuro del país”, remarcaron los organizadores, que celebraron la alta convocatoria lograda en las dos ciudades fueguinas.

